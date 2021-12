Le Soler, un lieu incontournable pour les métiers du numérique

TERRITOIRES ET FILIÈRES (3/3)

Publié le 29/12/2021 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La Gazette repart dans les territoires qui cherchent des solutions pour sauver ou développer des filières économiques. Pour ce troisième épisode, direction les Pyrénées-Orientales. Auparavant tourné vers le maraîchage, Le Soler s'ouvre aux métiers du digital avec l'inauguration récente de sa cité du Digital. Le territoire mise sur la constitution d'un écosystème du numérique à taille humaine et agile, fruit de partenariats public-privé. Reportage.

Alors que des appels d’offres ou à manifestation d’intérêt (AMI) nationaux pour redynamiser le commerce de centre-ville se sont multipliés, à quelques encablures de Perpignan, Le Soler se distingue elle par le développement d’une Cité du Digital, non pas dans une zone d’activités périphérique mais en plein centre-ville par petits îlots… « sur déjà 12 000 m2 au total, avec 150 emplois à la clé », selon le maire Armelle Revel-Fourcade. A tel point qu’ici, « une dizaine de commerces depuis deux ans sont revenus, sans aides ».

Ouvrir une formation dédiée au digital

Tout est parti en 1995 d’une rencontre entre François Calvet, alors maire du Soler, et Christine Rey qui souhaitait ouvrir une formation dédiée au digital dans le département. François Calvet trouve une salle municipale et lui loue : la première promo démarre avec quatre étudiants en 2004.

Progressivement, cette école privée, l’Idem Creative Art School, grossit. Labellisée par la DATAR en 2011, elle déménage de son bâtiment communal Châteaubriant où elle était trop à l’étroit, dans un bâtiment flambant neuf et à énergie positive inauguré en octobre dernier, en lieu et place d’une ancienne cave coopérative maraîchère, minée par la concurrence espagnole et rachetée par la mairie. Désormais, 650 apprenants, en alternance, formation continue ou post-bac, s’y activent.

Mais l’Idem, c’est aussi l’Ecole régionale du numérique, ouverte en 2017, dédiée à des personnes en reconversion professionnelle ou au chômage, et financée par la Région et Pôle Emploi. Ce sont encore le Centre de formation des apprentis régional transfrontalier ouvert en 2016, qui forme des apprentis en alternance dans des start-up, ou Les Studios, salles d’application (audiovisuel, son) occupant une ancienne usine de conditionnement de salades. Sans oublier l’Idem à Barcelone depuis 2011 qui propose à ses étudiants des stages ou du travail au Soler, quand l’Idem du Soler propose l’inverse.

Commune et PAM : la synergie

Mais où sont les entreprises ? En 2015, la ville du Soler accueille d’abord la Pépinière 2.0, dédiée aux entreprises du numérique de moins de trois ans, dans un bâtiment communal de 350 m2, suite à la sélection du Pôle Action Médias (PAM) à un appel à projets (AP) de l’ancienne DATAR en 2010 visant à favoriser des grappes d’entreprises. Le PAM, c’est un groupement associatif de 80 entreprises du numérique favorisant la mise en réseau et le développement : « Grâce à cet AP, on a alors été aidé par Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) et la Région à hauteur de 40 000 €/an chacune. A partir de 2018, j’ai été recruté grâce à un financement pluriannuel cette fois : 140 000 €/an de la Région et 40 000 €/an de PMM pour 2019-2021 », explique Flavien Noël, salarié et cheville ouvrière du PAM, rejoint depuis par une doctorante et deux jeunes en alternance. En 2019, la Maison des start-up (250 m2 rénovés) ouvre à son tour sur le même schéma : propriété de la mairie et animation par le PAM. Pour continuer sur sa lancée, le PAM a candidaté à un nouvel AP de la Région sur les écosystèmes numériques : résultat au premier semestre 2021. « Vital, car il nous faut 50 % d’apport public et 50 % d’apport privé pour fonctionner », précise Flavien Noël.

Une quinzaine de start-up sont hébergées dans ces deux bâtiments, mais la place ne suffit plus. La commune continue d’investir. L’espace Châteaubriant rénové va accueillir au 1er trimestre 2022 une Coopérative digitale sur 1 000 m2. Enfin, pour les entreprises souhaitant devenir propriétaires des murs et donc quitter la Maison des start-up, les Locaux-Motiv’ (650 m2) seront occupés au deuxième trimestre 2022. Six entreprises du numérique et de l’évènementiel vont elles intégrer au premier trimestre 2022 Numerisud 1 (2 500 m2), de l’autre côté de la voie ferrée cette fois. A proximité, un Numerisud 2 est projeté. « Avec la Coopérative digitale et le Numerisud 2, ce sont une centaine d’emplois supplémentaires projetés dans le numérique », assure le maire.

Pas de bâtiments vides

Le Soler a ainsi petit à petit résorbé ses friches agro-alimentaires. « La Région et surtout l’Etat nous ont soutenu », apprécie Armelle Revel-Fourcade. Le campus Idem à maîtrise d’ouvrage communale s’est fait dans le cadre du contrat territorial Bourg-centre de la Région (reconquête de friches), avec 70 % de subventions : 1,7 million d’euros de l’Etat, 1,5 M€ de la région, autant de PMM, 500 000 € du Département et 115 000 € de fonds européens.

Tous les autres bâtiments de la Cité digitale ont aussi bénéficié de 70 % de subventions ! Les 30 % restants sont financés par des emprunts communaux remboursés grâce aux 260 000 euros de loyers des bâtiments de la Cité du digital. Le rachat entre 2015 et 2021 et par la commune des Locaux-Motiv’, des Studios et de la Maison des start-up (friches industrielles) pour un coût de 1,6 million d’euros a quant à lui bénéficié du portage de l’Etablissement public foncier d’Occitanie, puis de 1,3M€ au titre de l’AMI national Friches en 2021.

Ici au Soler, pas de bâtiments vides comme cela arrive lorsqu’ils sont trop initiés par les collectivités et insuffisamment par les entreprises. L’écosystème s’appuie avant tout sur les entreprises à travers le PAM, dont le président n’est autre que Pierre Roca, codirecteur de l’Idem. « On n’a pas communiqué outre mesure, assure Christine Rey, codirectrice de l’Idem. Notre adaptation permanente, les résultats de nos actions, le travail de Flavien Noël auprès des entreprises, c’est cela notre com’ ». Avec l’arrivée de ce dernier en effet, remplissage des bâtiments et qualité de l’accompagnement (mise en relation, levée de fonds, participation à des salons…) ont été accélérés. Les entreprises apprécient l’accompagnement du PAM. Pour Laura Yllan, chargé de production à la start-up Stravvel, qui vend des voyages à distance et interactifs, « on a accès à un réseau ou à des appels d’offres que nous n’avions pas identifiés ». Ludovic Gaillet, directeur commercial d’Alaxione, éditant un logiciel de gestion de rendez-vous médicaux, apprécie lui aussi d’ « accéder à certains marchés et plus vite ». Disséminée dans plusieurs bureaux de la Pépinière 2.0, Alaxione déménage bientôt dans la Coopérative digitale pour laisser la place à Stravvel qui quittera la Maison des start-up. Un jeu de chaises musicales…

La mairie vient en soutien : « On met à disposition les bâtiments, ma DGS m’aide à y placer des entreprises en concertation régulière avec Flavien Noël, ajoute Armelle Revel-Fourcade. Des porteurs de projet de start-up viennent me voir avant de s’installer. Je leur parle ville, projets, associations, équipements, importants pour leurs familles ».

Dans cet écosystème, chacun tient son rôle : la mairie appuie, travaille sur le temps long (foncier, immobilier). Aidé financièrement par l’agglo et la Région, le PAM est réactif aux demandes des entreprises. A noter, l’action de la Région Occitanie via son agence de développement économique Ad’Occ : « Pour les salons, nous achetons des places, sponsorisons une soirée, faisons la com’ et cela va vite ; Ad’Occ finance un tiers à 50 % de nos coûts, note Flavien Noël. Parfois, Ad’Occ organise, comme pour notre participation au Consumer Electronic Show de Las Vegas ». La Cité du digital, c’est en résumé un centre-ville à taille humaine où tous se connaissent et où il fait bon vivre, avec la mer à proximité. « C’est un vrai challenge pour les collectivités de créer de l’activité sur des territoires excentrés et frontaliers. Aujourd’hui, Le Soler n’a rien à envier à une grande ville », conclut Christine Rey.