Démographie médicale : la concurrence entre territoires est-elle évitable ?

Déserts médicaux

Publié le 20/12/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La pénurie croissante de médecins de ville incite les collectivités à la surenchère pour attirer les précieux praticiens. Au risque de réduire la présence médicale sur d'autres territoires. Le manque de régulation de la part de l'Etat sur ce sujet apparaît de plus en plus criant.

Les collectivités confrontées aux difficultés croissantes de leurs habitants à accéder aux généralistes et spécialistes rivalisent parfois d’incitations pour attirer chez eux des médecins. Au point que la question de la « concurrence médicale » entre territoires est évoquée de plus en plus souvent dans les débats sur les effets du manque de médecins à l’échelon local.

Selon Isabelle Dugelet, maire d’un village de 850 habitants dans la Loire, la Gresle, et membre de la commission « santé » de l’Association des maires ruraux de France (AMRF), « les choses sont en train de s’emballer » en matière de démographie médicale, « la tension monte et va continuer de monter durant encore une dizaine ...