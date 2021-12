Projet de loi 3DS : ce qu’ont changé les députés

Décentralisation

La réforme de la métropole d’Aix-Marseille-Provence figure désormais dans le projet de loi de décentralisation. Egalement au menu : une autorité plus forte des collectivités sur les gestionnaires de collèges et de lycées. Le vote solennel, au Palais-Bourbon, sur le projet de loi 3DS aura lieu le 4 janvier.

L’Assemblée nationale n’entend pas laisser au Sénat la primeur des sujets liés aux collectivités territoriales. Après sa commission des lois, ses députés en séance ont modifié en profondeur le projet de loi 3DS, comme différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification. Le vote solennel sur l’ensemble du texte aura lieu le 4 janvier. En attendant la commission mixte paritaire, qui se déroulera le 27 janvier, selon nos confrères de Contexte, gros plan sur les principales modifications opérées par les députés en séance.

Aix-Marseille-Provence revue et corrigée

C’était une promesse d’Emmanuel Macron dans le cadre de son plan Marseille en grand. La réforme de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, réclamée par des maires de tous bords, a été portée sur les fonts baptismaux, à l’occasion de l’examen en séance à l’Assemblée national du projet de loi 3DS, qui s’est achevé le 17 décembre.

Le texte fait un sort aux conseils de territoires, correspondant peu ou prou aux anciennes intercommunalités. Principales bénéficiaires de ce jeu de chaises musicales : les communes. La métropole peut, par exemple, leur déléguer l’entretien de la voirie d’intérêt métropolitain. Mais si les conseils de territoire sont supprimés, le texte jette les bases de conférences territoriales de maires.

Nouvelle autorité fonctionnelle pour les gestionnaires de collèges et lycées

L’article 41 du projet de loi revient sur un des chevaux ce bataille de l’Assemblée des départements de France, l’autorité fonctionnelle de l’exécutif du département et de la région sur les gestionnaires d’établissement du second degré ( collèges et lycées)- autrement appelés intendants- dans les domaines relevant de sa compétence. Une convention conclue entre la collectivité et l’établissement précisera les champ d’autorité respectifs du directeur de l’établissement, et de l’exécutif de la collectivité. La convention devra notamment inclure la restauration scolaire. Cet amendement a été déposé par le gouvernement, et supprime la phase expérimentale initialement prévue.

Sur le volet médecine scolaire, un rapport du gouvernement au parlement devra être remis dans les six mois sur les perspectives de son transfert aux départements. Le rapport devra aussi préciser les moyens à mobiliser pour améliorer la médecine scolaire dans le cas où son transfert aux départements ne serait pas décidé.

Précisions sur la recentralisation du RSA

Déjà actée pour la Seine-Saint-Denis, la recentralisation du revenu de solidarité active est précisé par plusieurs amendements. Le délai pour permettre aux conseils départementaux de candidater est ainsi repoussé du 16 janvier au 30 juin 2022. Un décret viendra préciser les critères d’éligibilité pour les départements.

Une évaluation de l’expérimentation est également prévue, notamment pour estimer les conséquences financières de la mesure sur le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. L’Assemblée des départements de France craint en effet que la recentralisation du financement du RSA pour certains départements mette à mal le fonds mis en place en 2019.

Les députés ont, par ailleurs, décidé d’ajouter un article (art. 35 Bis A) pour permettre une expérimentation contre le non-recours aux droits sociaux, ces personnes qui bien que pouvant bénéficier d’une aide sociale ne la réclament pas. L’expérimentation durera trois ans, dans 10 territoires.

Transition écologique : des retouches à la marge

Sur le volet transition écologique, l’essentiel des amendements avaient été adoptés en commission des lois et du développement durable. Cela a notamment consisté à :

Supprimer la modification du cadre de transfert des compétences eau et assainissement au niveau intercommunal,

Supprimer les dispositions donnant aux communes un droit de veto sur les projets d’implantation d’éoliennes et aux régions la possibilité d’augmenter la distance minimale entre les éoliennes et les habitations.

Rétablir le changement de gouvernance de l’Ademe (les agences régionales seront placées sous la tutelle des préfets de région).

Parmi les quelques retouches effectuées en séance, on peut noter l’adoption d’un amendement permettant aux collectivités de mieux aider les projets d’énergies renouvelables dont elles sont actionnaires, ces dernières pouvant désormais porter à 15 % de leurs recettes réelles (contre 5% auparavant) le montant des avances en compte courant (art 5. septies AA)

Concernant le transfert des routes ou autoroutes nationales, un nouvel amendement vient régler le cas des transferts d’une infrastructure appartenant à plusieurs collectivités (article 6). Il sera donc attribué à la collectivité qui dispose du linéaire le plus important, les autres collectivités étant indemnisées au prorata du linéaire de voies transférées.

Enfin, les députés ont également intégré dans l’article 48 le projet de réforme du Cerema voulu par le gouvernement, répondant en cela aux sénateurs qui s’étaient opposés à ce que cela soit fait par ordonnance.

Un volet logement et urbanisme toiletté

Sur le volet logement et urbanisme, on ne note pas de changement notable par rapport au texte issu de la commission des lois de l’Assemblée nationale. Les modifications introduites à l’article 55 de la loi SRU par les sénateurs ont bien été revues à la baisse, et le poids des intercommunalités confortées. La possibilité prévue par l’article 25 bis A, pour les intercommunalités, de devenir autorité organisatrice de l’habitat, lorsqu’elles disposent d’un programme local de l’habitat, d’un plan local d’urbanisme intercommunal, et d’une convention intercommunale d’attribution, a été conservée.

Il a été ajoutée la possibilité, lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire de la convention de rénovation urbaine, de prévoir la reconstitution de l’offre de logements dans une commune extérieure à l’aire urbaine qui serait déficitaire en logements sociaux, mais qui appartiendrait à l’intercommunalité. Cela à la condition qu’il n’y ait pas de commune déficitaire dans l’aire urbaine.

L’Assemblée nationale a par ailleurs introduit la possibilité d’une expérimentation en matière d’urbanisme commercial : elle consiste, dans les territoires couverts par une opération de revitalisation du territoire (ORT) à confier la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale à l’autorité compétente en matière d’urbanisme (maire ou président de l’EPCI) en lieu et place de la commission départementale d’aménagement commercial. L’autorisation d’exploitation commerciale pourra toujours faire l’objet d’un recours devant la commission nationale de l’aménagement commercial.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’objectif de Zéro artificialisation nette, l’article 30bis AB introduit par les députés décale de six mois les modifications à introduire dans les documents de planification régionale , et la conférence régionale des Scot bénéficie aussi de six mois supplémentaires pour se réunir (elle devait selon la loi Climat et résilience se réunir en février 2022).

Des changements sur la différenciation

Des changements sont à noter sur la première partie du texte, consacrée au principe de différenciation. Le premier, c’est la modification à la marge de la définition qui doit être inscrite dans le code général des collectivités territoriales une fois le texte définitivement adopté par le Parlement. Il y est désormais précisé que la différenciation est possible « pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. »

Le second, qui part d’une très bonne intention, c’est l’adoption lors de la discussion du texte en séance publique d’un amendement qui affirme que les collectivités territoriales « disposent d’un pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre les compétences qui leur ont été reconnues par la loi. » Seulement, cet amendement reprend en tout point ce qui est déjà inscrit dans la Constitution. Cette mesure ne devrait donc pas suffire à faire en sorte que le pouvoir réglementaire local soit davantage utilisé. Or, selon la professeure de droit public Géraldine Chavrier, « c’est précisément parce que nous n’arrivons pas à mettre en place ce pouvoir réglementaire local que nous cherchons aujourd’hui à faire de la différenciation. »

Les députés ont aussi ajouté au texte un paragraphe qui reconnait « dans la loi » la spécificité des communes insulaires des petites îles métropolitaines. Si cette reconnaissance a pour objectif de garantir à ces territoires le bénéfice de l’exercice du droit à la différenciation, il n’en découle pas la création d’un statut juridique nouveau pour ces îles.

Lobbying local

A l’occasion de la publication de son bilan prospectif sur le répertoire des représentants d’intérêts, la HATVP avait suggéré plusieurs modifications législatives ou réglementaires pour que l’ouverture au monde local se fasse plus facilement. Deux amendements ont repris ces recommandations et ont d’une part ajouté les chambre d’agriculture dans la définition des représentants d’Intérêts et d’autre part remonté le répertoire soit réservé aux rencontres avec des élus et décideurs des collectivités de plus de 100 000 habitants, contre 20 000 auparavant. Dans son rapport, la HATVP évoquait la possibilité d’abaisser le seuil plus tard, seulement après une expérimentation assez longue avec des collectivités volontaires.

Conflits d’intérêts

Si le cadre juridique de prévention des conflits d’intérêts s’est étoffé et la pratique du déport s’est généralisée, ces progrès étaient encore à parfaire sur les conflits d’intérêts public/public pour les élus locaux siégeant au sein de structures « satellites » de la collectivité

L’article 73 ter du projet de loi permet de sécuriser leur situation lorsque cette participation est explicitement prévue par la loi. Il prévoit que l’élu administrateur devra se déporter des décisions impliquant un transfert d’argent direct et non obligatoire vers le satellite, comme lorsque l’entreprise publique locale candidate à un marché public ou demande une subvention.

Selon Transparency International France « la rédaction actuelle de cet article va dans le bon sens, il pourrait néanmoins être complété tout en veillant à son équilibre ».

Droit de pétition facilité

L’article 4 du projet de loi relative notamment au droit de pétition a été modifié en séance publique afin de lever la limiete annuelle d’une seule demande par électeur. Cela sera désormais une limite d’une demande par trimestre.

De plus, la décision motivée du maire ou du président de l’assemblée délibérante sur la recevabilité d’une demande de pétition « ne fait plus l’objet d’un recours devant le tribunal administratif ».

Echange d’information

L’Assemblée est revenue à la proposition gouvernementale pour le partage de données entre administration. Amoindri par le Sénat, l’article retrouve les propositions portées par le gouvernement. L’objectif est de mettre en musique le « Dites le nous une fois » en s’appuyant sur les API et le partage d’informations entre collectivités et administrations. L’article 52, qui consacre le rôle prépondérant de la commune dans la dénomination des voies et leur numérotation, a été voté conforme par rapport au texte sorti du Sénat fin juillet. Des adresses fiables et précises devraient faciliter le déploiement de la fibre optique et la livraison des colis.

Le droit funéraire actualisé

Les députés ont également gonflé le chapitre du projet de loi consacré au droit funéraire. S’agissant des devis-types affichés en mairie et destinés à garantir aux familles la transparence des tarifs pratiqués par les opérateurs funéraires, leur publication devra dorénavant figurer sur les sites Internet des communes de plus de 5000 habitants. Les députés ont donné leur feu vert à cette mesure d’accessibilité, qui prendra effet à partir du 1er juillet 2022. En outre, ces devis-types devront être actualisés tous les trois ans.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a repris les termes d’une proposition de loi déposée en avril 2020 visant à adapter les règles de transport du corps d’une personne décédée au regard de la liberté d’organisation des funérailles. Ces nouvelles dispositions visent d’une part à accorder une dérogation au transport de cercueils en zinc par saisine du juge du tribunal judiciaire. D’autre part, elles donnent au maire le pouvoir de déroger à l’article R. 2213-11 du CGCT, en faisant courir le délai de quarante-huit heures à l’issue duquel sont achevées les opérations de transport de corps avant mise en bière à partir du moment où le corps est rendu aux proches du défunt. Dans le prolongement de cette nouvelle possibilité, le maire (et plus seulement le procureur de la République) aura le pouvoir d’autoriser la réouverture du cercueil et son transfert vers un cercueil adapté.

Outre ces nouveautés entérinées en séance publique, les députés ont confirmé plusieurs mesures adoptées en commission des Lois : l’obligation d’informer les ayants-droits « sur leur droit à renouvellement à l’échéance d’une concession temporaire », tel que recommandée par le Défenseur des droits, ainsi que la récupération des métaux issus de la crémation par le gestionnaire du crématorium et la destination limitée du produit de la cession (à la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, à un don auprès d’une association d’intérêt général ou une d’une fondation reconnue d’utilité publique).