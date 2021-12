Projets sportifs territoriaux : l’enjeu d’une large consultation

Gouvernance du sport

Partout dans l’Hexagone, collectivités, acteurs sportifs, services de l’Etat et filière économique du sport sont en pleine concertation, à l’initiative des conférences régionales du sport. Objectif : élaborer un projet sportif adapté aux besoins de la région et de ses territoires. L’enjeu est de n’oublier personne et de se mettre d’accord.

C’est la première mission des toutes nouvelles conférences régionales du sport (CRDS) : élaborer un projet sportif territorial (PST). Ce document, imaginé comme le fruit d’un consensus entre collectivités, services de l’Etat, acteurs sportifs et économiques de la région concernée, doit définir des priorités adaptées aux besoins locaux, ainsi que des modalités de suivi et d’évaluation.

Son élaboration passe par un diagnostic territorial, que les douze régions de l’Hexagone (1) ont aujourd’hui engagé. L’Agence nationale du sport (ANS) propose des conseils méthodologiques, une trame de diagnostic et un financement possible sur une ligne budgétaire «variable » (3,5 M€ au plan national), mais chaque CRDS s’est emparée de cette mission à sa manière.

Centre-Val-de-Loire, Bretagne, Grand-Est, Occitanie ou encore Pays-de-Loire ne partaient pas d’une page blanche puisqu’elles avaient déjà, depuis quelques années, un schéma régional de développement du sport. Généralement élaboré à l’initiative de la Région, celui-ci avait déjà impliqué un diagnostic. « C’est une bonne base », assure Anne-Lise Titon, conseillère en charge des territoires à l’ANS. Mais la démarche actuelle ne vise pas qu’une actualisation quantitative, précise-t-elle : «La pandémie de Covid a rebattu les cartes, l’écosystème sportif a changé, le label Terre de jeux a été créé… ».

« Remettre du sens »

Par ailleurs, la philosophie actuelle est d’instaurer ou d’élargir la dynamique de collégialité. Même en Centre-Val-de-Loire, où une conférence consultative du sport Etat-Région existait depuis 2005 et a été élargie en 2017 au comité régional olympique et sportif (Cros), l’exercice est un vrai renouveau, selon Mohamed Moulay, vice-président de la Région et membre de la CRDS : « Nous en avons profité pour remettre du sens dans ce que nous avions déjà, afin d’aboutir à une gouvernance et un plan d’action vraiment partagés, autour de nos spécificités ».

Pour ce diagnostic, certaines des CRDS s’appuient sur les commissions thématiques déjà créées en leur sein et élargies, pour l’occasion, à des experts de certains thèmes, à des techniciens de collectivités, à des parlementaires… Celle de la Nouvelle-Aquitaine a lancé spécifiquement un appel à candidatures pour douze groupes de travail éphémères (quatre sous-thèmes pour chacune des trois commissions thématiques de la CRDS). Résultat : 120 volontaires, qui ont finalement formé 13 groupes, dont les réunions se sont tenues en octobre et novembre. A la clé : à 60 préconisations. « C’est plus long comme ça, cela a nécessité parfois des réunions en visio, mais au moins, c’est une consultation large », s’est félicité Philippe Saïd, président du Cros, lors d’un afterwork sur les CRDS organisé en ligne, le 9 décembre, par l’association Sport et territoires.

Laboratoires, think tank, groupes éphémères…

Huit régions ont, elles, fait appel à un prestataire, lui confiant la réalisation de cet état des lieux, voire l’élaboration de préconisations pour le futur PST, qui seront ensuite mises en débat en commissions thématiques. Ce prestataire est parfois un observatoire (comme l’IRDS en Ile-de-France), ailleurs un laboratoire (comme le Centre de droit et d’économie du sport de l’Université de Limoges pour le Centre-Val-de-Loire), ou encore un bureau d’études (comme Pluricité en Auvergne-Rhône-Alpes ou SED Conseil en Paca). La CRDS des Pays-de-Loire a fait le choix, elle, d’un groupement réunissant le think tank Sport et citoyenneté et l’école Audencia Business School. « Ceux-ci ont conduit des entretiens avec des acteurs sportifs et réalisé une enquête en ligne sur les pratiques sportives, à laquelle plus de 2000 ligériens ont répondu, explique Isabelle Leroy, vice-présidente de la Région et présidente de la CRDS. Mais nous sommes aussi allés avec ces opérateurs, d’octobre à décembre, dans chacun des cinq départements. Ces réunions de concertation à partir des premiers éléments de diagnostic ont réuni à chaque fois environ 300 personnes représentant des collectivités, le monde sportif, les services de l’Etat, etc ».

Pas simple d’entendre tout le monde

Pour autant, conduire une concertation qui intègre les différences entre grandes villes et zones rurales, qui prenne en compte tous les avis, n’est pas chose simple. Lors de l’afterwork du 9 décembre, Rémy Léonard, directeur adjoint des sports à la Région Nouvelle-Aquitaine, a signalé « une difficulté à mobiliser le collège des collectivités ». Si Anne-Lise Titon assure que celle-ci n’a pas été identifiée au plan global, Christian Levarlet, président du Cros Auvergne-Rhône-Alpes, confirme : « On voit que c’est quelque chose de nouveau pour les membres du collège économique. Par ailleurs, la présence des représentants de collectivités est difficile, parce qu’ils sont souvent multi-casquettes ». Mais pour la Nouvelle-Aquitaine, c’est plutôt pour regretter à voix haute de n’avoir pas été consulté, que Philippe Vidau, maire d’Objat (Corrèze) a participé à l’afterwork du 9 décembre. C’est pourquoi, en Pays-de-Loire, « afin de ne passer à côté d’aucune contribution, explique Isabelle Leroy, nous avons décidé d’organiser, début 2022, une réunion de partage du diagnostic et des pistes qui sera étendue à des partenaires que nous n’aurions pas encore consultés ».

« Aujourd’hui, assure Anne-Lise Titon, nous avons reçu à l’ANS les versions bêta de tous les diagnostics, avec les pistes qu’ils dessinent. J’ai été intéressée par la qualité de l’analyse et de sa présentation, pour toutes les régions, sauf une ». A présent, la consolidation de ces travaux va se faire en commissions thématiques et le premier PST achevé sera présenté en Centre-Val-de-Loire, le 28 février. Selon Anne-Lise Titon, Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine devraient suivre en mars, puis, en mai, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est et Occitanie.

