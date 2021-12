Eoliennes : protocole de mesure acoustique et contrôle systématique à réception

ICPE

Publié le 20/12/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Concernant les éoliennes soumises à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE , un arrêté du 10 décembre clarifie le champ d’application et des prescriptions applicables en fonction de la date de déclaration.

Il définit le protocole de mesure acoustique à appliquer et instaure un contrôle acoustique systématique à réception.

Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Concernant cette fois-ci les éoliennes soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980, un autre arrêté du même jour a pour objectif de clarifier les prescriptions applicables en fonction de la date de dépôt de dossier d’autorisation ou du renouvellement, y compris concernant le critère d’appréciation de l’impact sur les radars Météo-France.

Il apporte des précisions sur le montant recalculé et l’actualisation des garanties financières à la mise en service et introduit des évolutions en cas de renouvellement (distance d’éloignement par rapport aux habitations). Il définit le protocole de mesure acoustique à appliquer et instaure un contrôle acoustique systématique à réception.

Ce texte aussi entre en vigueur le 1er janvier 2022, sauf les deux derniers alinéas de l’article 15 qui entrent en vigueur le 1er juin 2022.