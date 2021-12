Attribution de logements sociaux : un observatoire pour redonner du sens aux dispositifs techniques

Logement social

Publié le 20/12/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : Actu expert santé social, France

L’Observatoire des initiatives locales du logement social a été installé le 8 décembre. Une façon pour les associations d'élus locaux et l'Union sociale pour l'habitat de relancer le dossier très technique des attributions de logements sociaux, aujourd'hui très en retard.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La loi Alur du 24 mars 2014 a fait monter en compétence les intercommunalités sur les politiques de l’habitat. Depuis, les lois Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 et Elan du 23 novembre 2018 ont renforcé ce rôle, et le projet de loi 3Ds, actuellement examiné à l’Assemblée nationale, va même permettre à certaines intercommunalités de devenir autorité organisatrice de l’habitat.

Un projet de loi 3DS new look

Pourtant, sur le volet logement social, les outils prévus par la loi Alur tardent à être mis en place : seules la moitié des conférences intercommunales du logement – lieu de concertation entre les partenaires des politiques d’attribution, coprésidé par le préfet et le président de l’EPCI – ont été mises en place. Et seulement 33% des ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite