« Papang », le premier téléphérique ultramarin, prend son envol

Début 2022, le téléphérique de Saint-Denis (Réunion) sera mis en service officiellement. Ce premier téléphérique d’Outre-mer s’étend sur 2,7 km et peut transporter 1 200 passagers par heure. Une pièce maîtresse pour une mobilité plus écologique.

« Papang », c’est le nom créole d’un rapace endémique de la Réunion, qui a été choisi par les élus et les habitants pour désigner ce premier téléphérique. Le projet porté par la communauté intercommunale du Nord de la Réunion (Cinor), la plus grande agglomération ultramarine (208 000 habitants) est une pièce majeure de mobilité durable. Il propose un trajet de 2,7 km effectué en 14 minutes et dessert 5 stations entre les hauts (Bois de Nèfles) et les bas (Le Chaudron), sur 270 m de dénivelé. Le téléphérique conçu par Poma se compose de 46 cabines de 10 places chacune, pour une hauteur ...