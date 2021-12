Accueil

[Entretien] Responsabilité financière

« La disparition du juge financier de proximité irait à rebours de la décentralisation »

Publié le 17/12/2021 • Par La Rédaction • dans : Actu juridique, Actualité Club finances, France

©New Africa - stock.adobe.com

Le syndicat des juridictions financières (SJF) tire la sonnette d’alarme sur plusieurs dispositions de la réforme programmée des Chambres régionales et territoriales des comptes. Les CRTC verront leur fonctionnement et leurs missions évoluer radicalement, avec l’habilitation octroyée au gouvernement via le Budget 2022 pour légiférer par ordonnance sur le sujet. Derrière le sort de ces contre-pouvoirs encadrant et vérifiant le bon emploi des fonds publics par les élus, l’impact sur la démocratie locale pourrait être réel.

