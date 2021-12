Pour sa politique de l’eau, Grand Paris sud mise sur la coopération

Eau-Assainissement

Publié le 17/12/2021 • Par Fabienne Nedey • dans : actus experts technique, Régions

L’agglomération Grand Paris sud vient d'annoncer toute une série de mesures relatives à la production et à la distribution de l’eau potable, de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales. Elle souhaite ainsi développer une politique ambitieuse et qui cible tous les volets possibles.

Le 16 décembre 2021, Grand Paris sud (23 communes, 352 000 hab., Essonne et Seine-et-Marne), qui porte depuis sa création des objectifs qu’elle veut ambitieux en matière de transition écologique et sociale, et de maîtrise publique des biens essentiels, a présenté toute une série d’évolutions à venir en matière d’eau et d’assainissement.

Un modèle mis en avant

Les élus ont défini un modèle : coopérer entre grands acteurs du cycle de l’eau francilien, à la bonne échelle pour avoir une filière intégrée et de proximité au plus près des usagers ; développer aussi un volet écologique, en travaillant avant tout sur la prévention, en s’appuyant sur l’alliance entre territoires urbains et ruraux (agriculture, importance du champ captant sur l’Essonne et la Seine-et-Marne, Gemapi…) afin de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne