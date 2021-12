Restauration scolaire

Le coup de pouce aux petites cantines se poursuit

Publié le 17/12/2021 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Neuf mois et demi après son lancement, le soutien aux cantines scolaires des petites communes est prolongé jusqu’au 30 juin 2022 et élargit ses critères. Depuis février, ce coup de pouce pour « Egalim » a soutenu plus de 1 700 communes et EPCI au profit de plus 500 000 élèves.

