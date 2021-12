Un partenariat nécessaire mais complexe entre enseignant et Atsem

Pédagogie

La mise à disposition, par les collectivités territoriales, d'agents spécialisés dans les écoles maternelles constitue un partenariat majeur entre l'État et les communes. De cette spécificité historique, indispensable au fonctionnement de l'école maternelle, apparait aujourd’hui une réelle complexité dans la collaboration Atsem-Enseignants.

Nombreux sont les enseignants de maternelle qui savent combien la collaboration avec les agents est précieuse et leur permet de mener à bien les missions qui leur sont confiées pour l’accueil et l’accompagnement des enfants. Pour autant, le travail en commun de ces partenaires est délicat. En effet, le partage des tâches est quelques fois difficile à mettre en œuvre puisqu’il faut éviter la confusion des rôles : l’un s’occupe-t-il de l’enfant et l’autre de l’élève ? Le décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 vient cependant clarifier les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, déclarant leur appartenance à la communauté éducative. Cette évolution législative oblige à repenser le partenariat entre collectivité locale et Éducation nationale et la coopération entre professeurs d’école maternelle et Atsem.

La coopération et ses obstacles

Il semblerait, au regard de certaines études, que la mise en œuvre de ce partenariat se fasse le plus souvent sans prendre appui sur des référentiels mais à partir de représentations intuitives de ce qui peut ou ne peut être fait par l’un ou par l’autre. Dans l’ouvrage collectif « ATSEM-enseignant : travailler ensemble. Le partenariat Ville-Ecole en question » (1) ont été étudiées les relations entre enseignants et agents afin de mettre en lumière les aspects positifs et négatifs de la situation actuelle et d’en clarifier les enjeux. « Il n’y aurait pas de pire piège que de se fonder sur une indifférenciation des rôles pour bâtir une collaboration sereine…c’est parce que nous avons des fonctions différentes dans le système que nous devons rechercher une harmonisation de nos contributions respectives…» Viviane Bouysse, IEN (2). Les obstacles semblent liés au manque de clarification des rôles de chacun et à l’absence de communication et de concertation pour envisager et penser les projets ensemble. Le manque de formation semble également impacté cette collaboration. Il apparait donc nécessaire de comprendre la distinction et la complémentarité fonctionnelle entre enseignant et Atsem.

Identifier les leviers

Les leviers sont nombreux allant des chartes des ATSEM qui codifient la manière dont peut s’envisager ce tandem, à la formation des personnels qui s’appuient sur des référentiels statutaires. Enfin, des espaces et temps d’échange doivent être prévus pour répondre à un besoin de régulation permanente et ainsi mener à bien la conduite de l’activité éducative. Il est indispensable de rendre lisible et visible le cadre de la collaboration, de trouver un équilibre dans la relation en anticipant le partage de territoire et de positionnement.

Construire ensemble une politique éducative

Le statut d’ATSEM, créé en 1992, en fait des agents qui doivent désormais être recrutés par concours de la fonction publique territoriale et titulaires d’un CAP petite enfance. Leurs missions sont définies par le décret du 28 août 1992 : « Les ATSEM sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les ATSEM participent à la communauté éducative ». Aux côtés des enseignants, les ATSEM ont récemment acquis droit de cité dans l’institution, en témoignent les documents d’accompagnement des programmes de 2002, notamment « Pour une scolarisation réussie des tout petits » et « Le langage à l’école maternelle » de 2006 : « Plus encore que l’enseignant, au travers de leur fonction éducative, les ATSEM sont souvent des partenaires privilégiés d’une relation duelle, lors de ces moments de vie quotidienne qui permettent des conversations « naturelles », comparables à celles qui s’instaurent dans la vie familiale.»