Lyon déroule sa feuille de route pour verdir la vallée de la chimie

Territoires et filières (2/3)

Publié le 23/12/2021 • Par Françoise Sigot • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, Décryptages finances, Régions

Si elle ne remet pas en cause leurs implantations, la métropole de Lyon entend accompagner les industriels du couloir de la chimie vers des pratiques plus sobres et plus propres. Elle fait aussi le pari d’une meilleure cohabitation entre usines et habitants du territoire.

Berceau historique de l’industrie chimique, la Vallée de la chimie reste encore aujourd’hui fortement marquée par ce passé, même si la chimie a perdu de sa superbe. Moins d’usines, moins d’emplois, mais toujours une fichue réputation et encore quelques stigmates. Les neuf communes de ce territoire au sud de Lyon génèrent 26 % des émissions de gaz à effet de serre de la métropole et captent un quart de sa consommation énergétique. Un constat auquel ne goute guère le nouvel exécutif écologiste qui ne nie pas pour autant une autre réalité. La Vallée de la chimie abrite encore 2000 entreprises et 50 000 emplois dont un cinquième dans la chimie. Et elle est aussi la terre d’accueil de 100 000 habitants fortement exposés aux risques industriels.

Sanctuariser le site

Face à ce constat, les élus écologistes ont déjà répondu par une promesse : la vocation industrielle de cette vallée n’est pas remise en cause, mais le temps des appels à projets, notamment les appels des 30 lancés en 2014 et 2016 pour faire venir de nouveaux acteurs économiques est révolu. « Nous n’avons plus de foncier disponible », indique Emeline Baume, vice-présidente de la Métropole en charge de l’économie. De plus, le rééquilibrage recherché entre les grands acteurs internationaux tels que Total, Air Liquide, Arkema, et autres Kem One, et Solvay et des start-up de la cleantech alléchées par les appels à projets est désormais une réalité.

Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon fixe donc le cap des prochaines années, « il nous faut réussir avec les industriels, la transition écologique de la plateforme ». A la clé de cet engagement, un travail de proximité avec les industriels de qui la métropole attend deux types d’engagements. D’abord une mutation de leurs process sur le plan des rejets pour améliorer la qualité de l’air. « Nous avons déjà fait des efforts et dans nos métiers, il faut du temps pour faire muter les process », prévient l’un d’entre-eux qui plaide pour des horizons de temps compatibles. Ensuite, le maintien de l’emploi et mieux encore le recrutement en privilégiant l’embauche de demandeurs d’emplois locaux. « Nous fixerons des objectifs partagés », promet Emeline Baume. Mais le temps n’est pas encore venu. Pour l’heure, on se contente chez les industriels comme au sein de la collectivité de dresser un état des lieux, avant de faire converger les objectifs.

Décarboner le secteur

La question des moyens débloqués par la collectivité pour accompagner cette transition commence en revanche à se préciser à l’image de la création d’une boucle de récupération de la chaleur fatale des industriels pour alimenter le réseau de chaleur urbain. La Métropole porte également un projet de structuration d’une offre de production d’hydrogène vert. Elle a à cet effet initié la création d’un consortium public-privé autour d’un appel à projet de l’Ademe. Il réunit des industriels, Engie, GRT Gaz, RTE, EDF et la CNR (Compagnie nationale du Rhône), concessionnaire du fleuve qui pilote la mise en service d’un électrolyseur d’ici trois ans. « Les industriels pourront ainsi passer à l’hydrogène vert », fait valoir la vice-présidente de la Métropole avec en ligne de mire l’installation de Symbio qui ouvrira en 2023, une « giga factory » de piles à hydrogène au cœur de la vallée de la chimie.

Enfin, Emeline Baume ne ferme pas la porte à l’intervention du fonds d’amorçage industriel à impact environnemental et social Lyon-Saint-Etienne pour le financement de projets de transition écologique portés par des industriels de la vallée de la chimie.

Médiation avec les habitants

Cette quête de verdissement et d’amélioration de la qualité de l’air vient en appui à un autre objectif, tourné cette fois non plus vers les acteurs économiques, mais vers les habitants du couloir de la chimie. La Métropole vient de co-financer la réalisation d’un web-documentaire, dévoilé en septembre lors du salon Global Industrie et intitulé « Derrière les fumées, la vraie vie de la Vallée ». Ce web-documentaire couplé à une plateforme web et à des animations sur le terrain veut apporter un éclairage et des informations sur les activités de la Vallée, les projets en cours, les métiers… « Il sera le prétexte à multiplier les occasions de rencontre entre les habitants, les salariés, les entreprises et les Grands Lyonnais », assure la Métropole. Une première pierre du travail de médiation conduit par la collectivité pour rapprocher les industriels et les riverains, avec l’espoir que nombre de ces derniers choisissent de répondre aux offres d’emploi des multinationales et des start-up implantées dans la vallée.