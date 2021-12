Le projet Sereine innove sur le diagnostic de la performance énergétique réelle

A l’issue de sa première phase consacrée aux maisons individuelles, le projet Sereine propose aujourd’hui une méthode opérationnelle inédite pour objectiver l’efficacité d’une rénovation énergétique ou d’une construction neuve.

Projet phare du programme d’innovation Profeel pour la rénovation énergétique, le projet Sereine livre après 3 ans de travail (2019-2021) deux outils innovants pour évaluer la performance énergétique réelle d’un bâtiment à réception de travaux. Plus de 40 chercheurs de 8 organismes partenaires ont participé à ce consortium doté d’un budget de 5,3 millions d’euros et piloté par l’Agence Qualité Construction (AQC) sous la coordination technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). « Ce projet est une vraie réussite et une première en Europe. Il nous permet de proposer à la filière de ...