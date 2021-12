Moody’s : « 2022 sera une année de retour à la normale pour les collectivités »

[Entretien] Conjoncture

Publié le 16/12/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Pour Matthieu Collette, VP analyste Senior de Moody’s, 2022 sera une année de retour à des niveaux pré-crise. La situation financière des collectivités restera très maitrisée selon l'agence de notation même si elle projette une légère augmentation de la dette des collectivités de son portefeuille. Entretien.

Vous venez de publier vos perspectives pour les collectivités pour 2022, quel scénario envisagez-vous ?

Matthieu Collette : Notre principal scénario est que l’année 2022 sera une année de retour à la normale. On a des recettes de fonctionnement qui reviendront sur des bases pré-crise en 2022 puisque l’on sera même un peu au-dessus de ce que l’on avait en 2019. On est rentré dans la crise avec des situations financières extrêmement saines. Aujourd’hui, on revient sur des niveaux proches des niveaux pré crise. En 2020 et 2021, les collectivités ont gardé une épargne très forte ce qui a permis d’assurer l’investissement.

On regarde trois indicateurs : l’autofinancement, le poids de la dette et les charges d’intérêt. La part de l’autofinancement dans le financement de ...

