Non, le passage aux 1607 heures n’implique pas une hausse du pouvoir d’achat des agents

Désintox

Publié le 17/12/2021 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Contrairement à ce que la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques affirme, le passage aux 1607 heures n’entraîne pas systématiquement d’augmentation de salaire ou de pouvoir d’achat dans les collectivités. Même si des négociations locales ont pu, effectivement, permettre d’aller dans ce sens.

Le 9 décembre dernier, alors qu’elle annonçait le refus du Gouvernement de revaloriser la valeur du point d’indice, Amélie de Montchalin a renvoyé la balle de la rémunération dans le camp des employeurs territoriaux. « Là où les collectivités sont passées aux 35 heures, il y a eu augmentation de salaires. (…) Derrière le respect de cette règle (ndlr : les 1607 heures) se joue leur pouvoir d’achat », a-t-elle affirmé. À la manière de présenter les choses, il y aurait donc, entre les deux, un lien de cause à effet.

Contacté par La Gazette, le cabinet de la Ministre fait valoir qu’il a été « recommandé de se servir des négociations sur les 1607 heures pour avancer sur le pouvoir d’achat ». Recommandation ne valant pas obligation, aucun gain de rémunération ou d’avantages sociaux n’a été automatique.

Le cadre légal et réglementaire n’impose d’ailleurs aucune compensation particulière, lors du passage aux 1607 heures, en cas de perte des jours octroyés sans base légale. Mais il est vrai que des contreparties financières ont pu être négociées dans certaines collectivités, par le biais du régime indemnitaire, de l’action sociale et de la participation à la complémentaire santé et à la prévoyance.

Régime indemnitaire minimum

La communauté Val de Garonne Agglomération (Lot-et-Garonne) a, par exemple,