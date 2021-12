Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a annoncé ce matin la liste des quinze collectivités qui vont expérimenter le Oui pub sur les boîtes aux lettres des habitants. Un dispositif issu de la loi Climat et résilience, tout comme l’affichage des émissions de CO2 sur les publicités pour les voitures et l’électroménager.

Durant trois ans, quinze collectivités vont expérimenter l’autocollant Oui pub sur les boîtes aux lettres à la place du Stop pub. Ce dispositif permettra aux habitants de recevoir les publicités qu’ils souhaitent explicitement recevoir, ce qui devrait faire diminuer les volumes d’imprimés distribués et par la même de réduire les charges liées à la collecte et au traitement des déchets. Aujourd’hui, le mécanisme fonctionne sur un consentement par défaut, seul un refus explicite via l’autocollant Stop pub, permet d’éviter de recevoir les imprimés publicitaires. Selon une étude de l’Ademe publiée en 2019, 894 000 tonnes de ces documents non adressés étaient distribués. Pour certains, il ne se passe que quelques secondes avant de devenir un déchet, le temps de trouver une poubelle.