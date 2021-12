Nouveau nom des secrétaires de mairie : un artifice, d’après les concernés

Emploi

Publié le 16/12/2021 • Par Christine Cathiard • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

"Secrétaires généraux de mairie" : un changement de nom pour de nouvelles perspectives de carrières. C'est la première mesure concrète que le gouvernement a confirmé dans le but de redynamiser les postes de secrétaires de mairie. Un nouveau vocable qui ne « sert à rien » pour l'association des secrétaires de mairies rurales de France.

Chiffres-clés Ce métier est exercé dans plus de 29 000 communes à 94 % par des femmes dont un tiers partira en retraite en 2030 (Source CNFPT)

Amélie de Montchalin en avait fait l’annonce lors du rendez-vous salarial de juillet 2021 : l’attractivité des carrières des secrétaires de mairie était l’un des sujets devant trouver des solutions via le rapport « Attractivité de la fonction publique territoriale », à paraître en début d’année, et la conférence salariale qui devrait s’achever en février 2022. « La pyramide des âges et le manque d’attractivité rendent les recrutements difficiles », avait alors expliqué la ministre.

En déplacement dans le Loiret, fin novembre, elle a confirmé une revalorisation salariale, sans plus de précisions, ainsi qu’un changement imminent d’intitulé de poste. Des objectifs déjà annoncés en janvier dernier, lors d’une rencontre avec le secrétaire d’Etat ...