Cybercriminalité : « Nous ne voulons plus qu’un élu nous dise qu’il ne savait pas »

Cybersécurité

Publié le 20/12/2021 • Par Hélène Lerivrain • dans : France

Rencontre avec Philippe Steuer, responsable de la sécurité des systèmes d’information à Bordeaux Métropole et membre fondateur du club RSSI, initié en 2020, qui va être rebaptisé club de la sécurité numérique des collectivités et vise à accélérer le partage de connaissances pour prévenir au mieux les attaques.

Quelles sont les missions du responsable de la sécurité des systèmes d’information ?

Philippe Steuer, RSSI de Bordeaux Métropole : Elles sont triples. Sur la partie amont, c’est lui qui met en place des règles de sécurité en lien avec une analyse du risque. Une évaluation est ainsi réalisée pour chaque nouvelle application ou nouveau service puis tout au long de leur vie sous la forme d’audit/contrôle.

En parallèle, le RSSI a une mission de sensibilisation des utilisateurs et des élus, l’objectif étant que ces derniers prennent conscience des enjeux de la cyber, qu’ils comprennent l’évolution de la menace et les risques que cela implique pour le fonctionnement des services. Comment fera-t-on demain quand nous n’aurons plus d’informatique dans le cadre d’une attaque ?