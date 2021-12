Loi Climat et résilience : les énergies renouvelables poursuivent leur mue

Intitulé « Produire et travailler », le titre III de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « climat et résilience ») comporte un chapitre comprenant des dispositions destinées à « favoriser les énergies renouvelables » (articles 82 à 102). Les plus importantes d’entre elles impliquent les collectivités territoriales.

La déclinaison régionale de la programmation pluriannuelle de l’énergie

La programmation pluriannuelle de l’énergie constitue la feuille de route de l’Etat en matière énergétique. Elle définit les modalités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs ...