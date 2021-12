Bornes de recharge en ville : quand le privé s’y met

Mobilité électrique

Publié le 15/12/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

Un consortium d’opérateurs privés déploie un réseau de bornes de recharge électrique ultra-rapides dans cinq communes de la métropole du Grand Paris. Lyon a signé avec une filiale d’EDF, Grenoble et Strasbourg se sont aussi tournés vers le privé, Aix-Marseille vient de choisir trois opérateurs pour ses stations de recharge. Un nouveau modèle économique semble se dessiner.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Les collectivités locales ont-elles vocation à continuer à investir et porter des projets d’avitaillement de véhicules en électricité, biogaz, hydrogène ? Ou bien le secteur privé peut-il désormais prendre le relais ? Début décembre, le consortium d’entreprises Métropolis, qui avait remporté l’appel à initiative privée lancé par la métropole du Grand Paris (MGP) en 2019 pour le déploiement du réseau de bornes électriques, a annoncé l’installation de 250 points de recharge ultra-rapides (dix minutes pour 100 km d’autonomie) sur voirie. Dans cinq communes, à savoir : Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Santeny et Vincennes (Val-de-Marne), et au tarif de 0,60 euros le kWh pour une puissance demandée de 100 kW.

Métropolis réunit SPIE, le fonds ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne