Comment faire vivre un plan départemental de prévention de la délinquance

Publié le 17/12/2021 • Par Gabriel Thierry • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Héritier du contrat local de sécurité, le plan départemental de prévention de la délinquance est la déclinaison locale de la stratégie nationale de prévention de la délinquance. Il en intègre les priorités tout en s’adaptant aux problématiques locales. Un exercice subtil débattu récemment en colloque.

Si la formule est claire sur le papier, elle peut se révéler plus ardue à suivre pour les acteurs locaux. En témoigne l’interrogation d’une participante à la journée de formation nationale, le 6 décembre dernier, organisée par le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), sur la façon de faire vivre ce plan tout au long de l’année.

Une difficulté pas éludée par le préfet Pascal Bolot, le représentant de l’Etat en Savoie. “Des couches et des sous-couches, il y en a pas mal”, admet en effet le haut fonctionnaire. “Au niveau départemental nous sommes là pour restituer, éventuellement infléchir et éventuellement trouver des financement complémentaires et durables”, résume-t-il.

Inventaire de ce qui marche ou pas

Dans son département, cette ...

