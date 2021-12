Projet de loi « 3DS » : les intercommunalités dans le coup d’après

Décentralisation

Publié le 15/12/2021

Sans attendre le vote du projet de loi de décentralisation au Palais-Bourbon, Intercommunalités de France (ex-ADCF) se démène pour infléchir la position du Sénat en vue de la commission mixte paritaire.

L’examen du projet de loi « 3DS » se poursuit à l’Assemblée nationale jusqu’au 17 décembre. Le vote sur l’ensemble du texte n’interviendra pas avant le 4 janvier prochain, mais, déjà, Intercommunalités de France (ex-ADCF) se démène pour infléchir la position du Sénat en vue de la tenue de la commission mixte paritaire.

Après un entretien, qualifié de « fructueux » avec le président de la Haute-Assemblée, Gérard Larcher (LR), le patron de l’association d’élus Sébastien Martin (LR) a rencontré, ce 15 décembre, la corapporteure du projet de loi, Françoise Gatel (UDI). L’occasion de saluer l’octroi par la Chambre haute du statut d’autorité organisatrice de l’habitat aux intercommunalités.

Les compliments se sont arrêtés là. Intercommunalités de France, à l’occasion d’une conférence de presse ce 15 décembre, a déploré que le Sénat « détricote » les communautés urbaines et les métropoles au profit de leurs communes membres. « La loi « 3DS » doit être un progrès pour tous », a martelé Sébastien Martin.

Quid de l’eau et de l’assainissement ?

Son bras droit, le président délégué socialiste, Sébastien Miossec, ne veut pas entendre parler de remise en cause du transfert obligatoire de la compétence « eau et assainissement » aux intercommunalités. Il s’élève contre cette piste ouverte en première lecture par le Sénat. « On a déjà eu trois lois sur le sujet en cinq ans. Un équilibre a été trouvé », argumente-t-il.

Il serait, à ses yeux, dommageable d’enrayer un mouvement déjà largement enclenché. Selon les relevés d’Intercommunalités de France, 80 % des habitants de l’Hexagone dépendent d’une intercommunalité pour l’eau et l’assainissement. Un changement d’échelle qui n’empêche pas un certain émiettement. Parmi les 1 911 syndicats intercommunaux chargés de l’eau, 1 000 regroupent moins de 4 000 habitants. Une déperdition que l’on retrouve dans le secteur de l’assainissement. Parmi les 775 syndicats du secteur, la moitié rassemble moins de 6 000 habitants.