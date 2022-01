Splendeur et misère de l’Etat

Décentralisation

Publié le 05/01/2022 • Par Jean-Baptiste Forray

Dans un essai inspiré, Gilles Clavreul revient sur le grand démembrement de l’Etat. D’où il ressort que ce sont les élites administratives elles-mêmes qui ont organisé leur propre impuissance.

Les légistes en ont fait l’instrument de l’unité du royaume. Les intendants de Richelieu, puis, les préfets napoléoniens et les grands commis gaulliens l’ont érigé sur un piédestal. L’Etat, en France, est la pierre angulaire. Ou plutôt « était ».

Le poisson a pourri par la tête. Bien avant Emmanuel Macron, une bonne partie de l’inspection générale des finances est passée, avec armes et bagages, dans le monde des affaires. Sous la houlette du théoricien du « Cercle de la raison », Alain Minc, gauche et droite ont jeté par-dessus bord « l’ardente obligation du Plan » et les grands travaux de la DATAR. Ce vent libéral venu d’Amérique et de Grande-Bretagne a coïncidé avec les lois de décentralisation des années 1980.