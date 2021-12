Sécurité publique

Une circulaire publiée le 14 décembre détaille la politique nationale et les orientations ministérielles relatives aux exercices territoriaux de gestion de crises pour la période 2022-2024.

Le ministère de l’Intérieur y demande aux préfets « un investissement particulier dans la relance de la politique des exercices territoriaux qui doivent constituer une priorité ». Ainsi, cette circulaire rappelle les obligations et les implications des différents acteurs de la gestion de crise et pose les principes directeurs applicables. Elle précise les modalités pratiques d’organisation et de préparation de l’ensemble des personnes publiques et privées, en lien avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).