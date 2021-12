Les « faisant-fonction », talon d’Achille du médico-social

Métier

Publié le 15/12/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Des agents font fonction d’aides-soignantes dans les Ehpad. Une situation banale, malgré les risques et les difficultés que cela entraîne. L’enjeu est de les engager dans des parcours de qualification alors que le fossé salarial et statutaire va encore se creuser avec les titulaires, bientôt reclassées en catégorie B.

« J’ai été recruté comme agent de nuit dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), mais à cause du manque de personnel, je secondais les aides-soignants, comme je le faisais déjà dans le privé auparavant. En fait, je faisais le même travail : les toilettes, les changes, donner les médicaments… J’étais un « faisant-fonction » d’aide-soignant, ce qui était aussi le cas d’un autre agent social », raconte Andrew Renault. Depuis, il a obtenu le diplôme d’aide-soignant via la validation des acquis de l’expérience (VAE), réussi le concours, et il occupe depuis quelques années un poste correspondant à son grade dans un Ehpad du CCAS de Nice.

Jusqu’à un quart de l’effectif soignant

Son cas est loin d’être isolé. Selon les syndicats, la ...