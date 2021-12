Périscolaire : le grand ras-le-bol des animateurs

Education

Publié le 14/12/2021 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Un mouvement de grève nationale a été lancé les mardi 14 et mercredi 15 décembre, pour les animateurs du public comme du privé qui se mobilisent fortement pour une reconnaissance de leur métier et des conditions de travail décentes.

A Nanterre, Joël fait partie d’une catégorie de personnel invisible, mais qui constitue pourtant l’un des piliers de l’école. Lui et ses collègues, font déjeuner les enfants, assurent des activités pédagogiques sur les temps périscolaires et gèrent les sorties de classe. Ces animateurs et animatrices du périscolaire, qui organisent ce mardi 14 et mercredi 15 décembre une grève nationale, assurent des fonctions non reconnues sur des horaires atypiques et pour un salaire précaire.

« Sur ma structure, nous sommes quatre titulaires. Le reste a un statut de vacataire. Ils occupent pourtant ces postes permanents depuis parfois cinq ou six ans avec un cumul de contrats différents pour les temps du midi, les vacances scolaires, le mercredi ce qui fragmente d’autant leur accès aux cotisations ...

