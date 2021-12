Les centres sociaux, acteurs clés de la cohésion sociale des territoires

Action sociale

Publié le 14/12/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La présentation des résultats consolidés pour l’année 2020 de l’Observatoire des centres sociaux a été l’occasion de souligner l’importance de ces structures pour le maintien du lien social, a fortiori dans un contexte de crise sanitaire. La branche Famille de la Caisse nationale des allocations familiales, leur principal financeur aux côtés des collectivités territoriales, a également souligné leur déploiement récent dans les territoires d’Outre-mer.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Dans un contexte marqué par l’incertitude, beaucoup de familles ont pu maintenir le lien entre elles et avec les habitants de leur quartier grâce aux centres sociaux. C’est l’occasion, pour la branche Famille, de rappeler à quel point le partenariat entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Fédération des centres sociaux de France (FCSF) est essentiel et historique, puisqu’il date de 1969 », a rappelé Isabelle Sancerni, présidente du conseil d’administration de la CNAF, en introduction à la conférence de presse dédiée à la présentation des résultats de l’Observatoire des centres sociaux le Senacs pour 2020.

Près de 3 millions de personnes touchées

Durant l’année de la crise sanitaire, les 2310 centres sociaux et les 1400 espaces de vie sociale (EVS) ont maintenu le lien ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite