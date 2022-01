Le contrôle des associations : les relations collectivité/association (2)

[Fiche finance] CONTRÔLE DE GESTION

Les relations qui existent entre une collectivité et une association peuvent être diverses et de différentes natures. Elles constituent un point essentiel de la procédure de contrôle puisqu’elles peuvent impacter directement la collectivité, ses élus ou ses agents. Cette première fiche sera consacrée à la gestion de fait et aux principes des subventions. La fiche suivante abordera les aspects liés à la mise à disposition et aux conventions.

Christophe Ruprich-Robert président de Lusys