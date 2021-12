Les Retex sur la communication interne pour porter les grands chantiers RH en 2022

Club RH - Replay

Publié le 15/12/2021 • Par Claire Boulland • dans : compte rendu des dernières rencontres du club RH, France, Toute l'actu RH

2022, année charnière pour les directions des ressources humaines des collectivités territoriales, qui doivent déployer de nombreuses mesures de la loi de transformation de la fonction publique. Certaines peuvent susciter incompréhension voire opposition. Les DRH et responsables de communication doivent dès lors faire preuve d’imagination pour la mise en œuvre des grands chantiers de 2022. Accédez au replay de notre événement pour découvrir les expériences et innovations de collectivités territoriales !

Les mesures de la loi du 6 août 2019 peuvent être, pour certaines, incomprises voire mal vécues par les équipes : harmonisation du temps de travail, rupture conventionnelle, régime indemnitaire (Rifseep), etc. Diffuser les nouvelles règles, les expliquer tout en veillant à préserver le climat social et la motivation des agents, autant de défis que doivent relever DGS/DRH et responsable de communication.

Quels dispositifs innovants mettre en place pour accompagner les grands chantiers RH de 2022 ? En la matière, quelles bonnes pratiques conserver de la crise sanitaire ?

Le Club RH de la Gazette, organisé avec le Centre de Gestion de Loire-Atlantique le 23 novembre à Nantes, a permis d’entendre les retours d’expérience de quatre collectivités avec :

Gaelle Laumaille , DRH du conseil départemental de Loire Atlantique

Alice Prissard , DGS de la mairie de Guérande

Philippe Del Soccoro , DGS de CAP Atlantique

, DGS de CAP Atlantique Vincent Lecomte, DRH de la Région Pays de la Loire

Accédez au replay de la table ronde « Retex »