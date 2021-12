Le continuum de sécurité à la peine en milieu rural

Police municipale

Publié le 14/12/2021 • Par Lucien Moti • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Le Centre de recherche de l’École des officiers de la gendarmerie nationale (CREOGN) organisait le 9 décembre une journée de réflexion sur « la place de la police municipale au sein du continuum de sécurité ». L’occasion pour la lieutenante-colonelle Marie-Laure Pezant, chargée de mission sécurité-prévention à l’Association des maires de France (AMF), d’affirmer que le continuum de sécurité en zone rurale reste à construire.

Alors qu’elles sont particulièrement nombreuses sur le terrain, les polices municipales en zone rurale ne sont pas encore de véritables acteurs du continuum de sécurité. C’est en substance le constat dressé par Marie-Laure Pezant, lieutenante-colonelle de gendarmerie chargée de mission sécurité-prévention de l’Association des maires de France (AMF), à l’occasion de la journée de réflexion sur « la place de la police municipale au sein du continuum de sécurité » organisée par le Centre de recherche de l’École des officiers de la gendarmerie nationale (CREOGN) le 9 décembre.

« Le continuum de sécurité n’a pas une réalité partout et dans les zones rurales, on se trouve sur une part réduite des polices municipales dans ce continuum », explique-t-elle. Et d’ajouter que « la place des ...