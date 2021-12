Ces villages qui ont du peps

Convaincu que les territoires ruraux sont une chance pour un développement équilibré du territoire, Frédéric Ville aborde dans cet ouvrage tous les items qui peuvent révéler le dynamisme d’un territoire rural, après de nombreux interviews, enquêtes et reportages à travers la France rurale.

Avec cet ouvrage dédié à l’environnement et au cadre de vie des communes rurales, Frédéric Ville, journaliste, essayiste, conférencier, et également contributeur pour Techni.Cités, multiplie les témoignages d’initiatives réussies autour de 5 thèmes : préservation de l’environnement (biodiversité, démarche environnementale globale, projets citoyens et collectifs d’énergies renouvelables, prévention des déchets) ; cadre de vie (espaces verts et fleurissement, ravalements de façades, réaménagement de centre-bourg) ; développement équilibré de l’habitat ; restauration et vie du patrimoine ; activités de passionnés.

Cette série compte deux autres tomes, sur l’économie et les services, et le vivre ensemble.

