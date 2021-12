Seniors

Le béguinage, habitat intermédiaire et inclusif, a le vent en poupe

Publié le 13/12/2021 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Lulu Berlu - adobestock.com

Présenté comme le chaînon manquant entre le domicile et l’Ehpad, le béguinage – des logements adaptés pour des personnes âgées non dépendantes, avec des espaces collectifs et des services mutualisés – séduit la génération des baby-boomers.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Ehpad

Grand âge

Logement

Logement social

Social