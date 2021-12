Police municipale

Sécurité : « A Tours, nous sommes aux antipodes du modèle Estrosi »

Publié le 13/12/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Facebook

Tours est depuis mars 2020 dirigée par un maire écologiste, Emmanuel Denis. Comme d’autres villes écologistes, elle entend mettre en œuvre un modèle de sécurité et de tranquillité publique axé sur la prévention et la proximité. Explications avec Philippe Geiger, maire-adjoint à la tranquillité publique, à la police de proximité, à sécurité civile et la à laïcité.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Médiation

Police municipale

Prévention de la délinquance

Vidéosurveillance