Gens du voyage : « Nous souhaitons donner à la caravane le statut de logement »

Gens du voyage : « Nous souhaitons donner à la caravane le statut de logement »

Publié le 13/12/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Jean Paul Teillet

Alors que s’ouvre la 14e Journée nationale de l’accueil et de l’habitat des gens du voyage, qui se déroulera les 13 et 14 décembre à Rennes, Dominique Raimbourg, président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, revient sur les enjeux de cet événement, co-organisé par IdealCo et l’AGV35.

