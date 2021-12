Le paiement en ligne par carte, prélèvement ou virement plébiscité par les usagers

Comptabilité

A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes ayant des recettes supérieures à 5 000 euros devront proposer aux usagers un paiement en ligne gratuit. Si l’objectif est de dématérialiser la totalité des services, la petite enfance, la restauration scolaire, le stationnement et l’eau sont les secteurs prioritaires. Les paiements par carte bancaire aux guichets, les virements et prélèvements sur les sites des collectivités et enfin les applications mobiles se développent.

Chiffres-clés 22 902 entités publiques locales ont adhéré à Payfip au 1er janvier 2021 (communes, départements, régions, syndicats…). Environ 6 500 collectivités proposent le paiement par carte bancaire au moyen d’un terminal de paiement électronique (TPE – encaissements dits « de proximité ». Source : DGFIP.

Le paiement en ligne est entré dans les mœurs. Et, pour les services aux habitants, les collectivités ne sont pas à la traîne. Les prestations destinées aux familles sont en tête. Strasbourg (277 300 hab.) a déployé en 2011 une offre pour la petite enfance, la restauration scolaire, le péri­scolaire mais aussi l’eau, l’assainissement et la redevance spéciale (ordures ménagères). La ville comme la métropole (33 communes, 500 500 hab.) utilisent la solution de paiement de la direction générale des finances publiques (DGFIP), PayFip, depuis de nombreuses années, et elles ne s’en plaignent pas : « Le traitement dématérialisé des services aux personnes est bien plus simple que le paiement classique, qui imposait un traitement manuel. Plus aucune erreur sur la somme à payer n’est possible car le versement est lié à une facture », énonce ­Thomas ­Janody, chef du service de la ­comptabilité mutualisé.

Coordonnées enregistrées

« Avec Payfip, non seulement le paiement par Carte Bleue est possible, mais aussi le prélèvement unique, c’est-à-dire lié à une ­facture. Les coordonnées bancaires peuvent être enregistrées pour simplifier les prélèvements suivants », ajoute Nicolas ­Chott, adjoint au service comptabilité.

Depuis une dizaine d’années, le ministère de l’Economie promeut le paiement dématérialisé. En application du décret du 1er août 2018, au 1er janvier prochain, les collectivités ayant des recettes annuelles supérieures ou égales à 5 000 euros devront offrir ce ­service de paiement en ligne.

A Aix-les-Bains, le portail de gestion de la relation client (GRC), Aix’Pass, est centré à 80 % sur les activités « familles » (crèches, centres de loisirs, garderie périscolaire, restauration collective…). La solution choisie est SP Plus Caisse d’épargne. Les trois modes de paiement (carte bancaire, virement automatique, prélèvement) sont possibles. Le compte « famille » est rechargé en fonction des besoins des utilisateurs et la ville prévient par SMS en cas de solde inférieur à 10 euros.

Succès auprès des jeunes

S’agissant des paiements en régie (école municipale des sports, conservatoire, centre chorégraphique, théâtre public…), le choix de Strasbourg­ s’est porté sur une solution privée, Paybox.

A la régie de l’eau de Reims (184 100 hab.) qui couvre près de 90 % des abonnés du territoire de la communauté urbaine (143 communes, 295 200 hab.), la dématérialisation des factures date de 2004. « Nous avions choisi l’offre privée Payzen », précise Sandrine­ Brachet­, cheffe du service « clients et gestion financière » de la régie. Celle-ci envisage de mettre en place des paiements partiels de ­factures pour étaler les versements. « Aujourd’hui, les applications fonctionnement bien, on constate juste la complexité avec quatre ou cinq logiciels qui se suivent et qui sont reliés par des interfaces. »

Les recettes dématérialisées représentent, pour la métropole strasbourgeoise, 10 % des actes encaissés et, pour la ville, 34 % des paiements. Selon ­Thomas ­Janody, « la différence est sans doute liée au fait que la ville propose des services à un public plus jeune ».

Avec un retour d’expérience de plusieurs années, Strasbourg estime que les services fonctionnent bien, sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Comme de nombreuses autres villes, ­Strasbourg offre ces prestations dans le cadre du GRC « mon.strasbourg.eu », lancé en 2018. Pour les règlements au guichet par carte bancaire, 73 terminaux de paiement électronique (TPE) sont installés sur le territoire de l’agglomération (pour un coût unitaire compris entre 400 et 800 euros et un contrat annuel de maintenance de 12 000 euros). L’ensemble des paiements par carte bancaire de la ville s’élève à 2,2 millions d’euros. « Même si on a des frais sur ces transactions, on y gagne, vu le nombre d’équivalents – temps plein qui seraient nécessaires à un traitement manuel des recettes », estime ­Thomas ­Janody.

Compatibilité de la solution

Des développements sont en cours concernant le paiement en ligne de la piscine, des foires et marchés et le prélèvement en ligne du stationnement résident. Pour les placiers pour les foires et marchés, des TPE portables sont à l’étude.

A Marseille (861 700 hab.), par l’intermédiaire de « Marseille.fr », les habitants ont accès aux sites qui sont spécifiques aux services ouverts à la dématérialisation et pris en charge par PayZen. « Vu le volume des recettes traitées, la très grande diversité des logiciels métier spécifiques à chaque régie, une centralisation dans un seul portail ne peut pas être envisagée. Il reste à vérifier la compatibilité de la solution avec le logiciel métier des ventes aux enchères pour installer le dernier service », précise David Miquel, directeur de la comptabilité de la ville.

Viennent s’ajouter 49 TPE sur les sites des régies qui permettent un acquittement par carte bancaire, il ne reste plus qu’à équiper les opérations funéraires. Les paiements en espèces y ont quasiment disparu. Pour le seul mois de septembre (2,35 millions d’euros de recettes), 3,44 % ont été perçus en espèces, 25,95 % en chèques, 25,08 % en CB et 45,53 % en ligne.