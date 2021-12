Gestes propres a 50 ans : bilan et perspectives

A l’occasion de ses 50 ans, l’association Gestes propres a dressé un bilan de son action, tracé des perspectives et annoncé divers projets pour 2022.

L’association Gestes Propres a 50 ans. L’occasion, le 9 décembre 2021, de présenter un bilan de son action et de dessiner de nouveaux projets.

L’association a d’abord mis en exergue l’importance de quantifier les déchets abandonnés en France. Car on ne lutte efficacement que si l’on arrive à mesurer le phénomène auquel on s’attaque. Or, si l’abandon de déchets est une évidence bien visible partout sur le territoire, et une problématique majeure pour les services propreté de toutes les communes, il reste difficile à évaluer de façon précise.

Un million de tonnes abandonnées

A travers des méthodes qui restent un peu approximatives, la connaissance progresse cependant : l’association avance désormais un chiffre d’un million de tonnes par an de déchets abandonnés en dehors de tout circuit de collecte ou récupération. 88 000 tonnes ont été comptabilisés sur les bords des routes, le long des cours d’eau, sur les plages, les pistes des stations de montagne en 2020. « Un chiffre considérable qui ne prend pourtant pas en compte les déchets présents en ville, en forêt, dans les campagnes, etc. Lesquels sont comptés dans le million de tonnes de déchets abandonnés en France », expose Carole Carpentier, la déléguée générale.

Le président, Jean-François Molle, et la délégué générale, ont ensuite fait le point sur plusieurs programmes phares, comme « Je navigue, je trie » (366 000 plaisanciers sensibilisés à l’été 2021 dans 72 ports), les campagnes d’affichage (2 milliards de vues cette année, 20 00 affiches sur le thème des déchets marins et 4000 sur les masques anti-covid), les actions auprès de plus de 1100 collectivités, la présence de Gestes Propres sur des évènements sportifs, festivals, opérations de nettoyage…

Ils ont également déroulé les nouvelles ambitions pour compléter le dispositif de sensibilisation et de collecte. L’un des volets en sera le « programme 360 » : une opération inédite de “prévention intégrée” pour stopper la prolifération des déchets abandonnés, portée par l’Association des maires de France (AMF), conduite par Gestes Propres et Rudologia, sous un format pilote, pendant 3 ans, dans 5 communes (dont Sceaux). Le démarrage de cette expérience aura lieu en 2022.

Parmi les autres projets dans le giron de Gestes Propres pour l’an prochain : développer un test grandeur nature dans les transports en commun, étudier un programme de sensibilisation spécifique à l’Outre-Mer, élargir le programme dédié aux espaces naturels (« Gardez et triez vos déchets »), ainsi qu’une nouvelle campagne d’affichage. En outre, l’association poursuit sa dynamique digitale avec celui qui devient son ambassadeur de choc, Ludovic Franceschet alias « Earth Cleaner », agent de la propreté de la Ville de Paris, bien connu sur TikTok (176 000 abonnés), Instagram et Twitter, où il montre avec humour la réalité de son quotidien et valorise un civisme des déchets.

L’association est par ailleurs en train de revoir sa gouvernance. Elle rassemble une communauté d’acteurs (citoyens, entreprises, collectités locales, ONG…), qui sont en train d’être rejoints par de nouveaux partenaires : ONF, Rivages de France, Alcome (éco-organisme des mégots), ANETT (1000 communes touristiques et stations classées) Stations Vertes (600 destinations touristiques), entre autres… De nouveaux statuts ont été votés et un Comité d’orientation fédérateur est en cours de création.