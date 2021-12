« La course au tout-ski est obsolète »

Stations de sports d'hiver

Publié le 14/12/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

De l’éco-engagement des exploitants aux velléités de diversification des stations, Eric Adamkiewicz, maître de conférences en management du sport et développement territorial à l’université Paul Sabatier de Toulouse, dresse un état des lieux piquant sur la situation des loisirs de montagne.

Que pensez-vous des éco-engagements affichés par les exploitants de remontées mécaniques ?

A leur crédit, les efforts sont engagés depuis les années 2005-2007, avec la norme ISO 14001 qui répondait à des normes environnementales. Aujourd’hui, certes, il apparaît nécessaire de démonter les remontées mécaniques inutilisées. C’est un signe fort et visible, pour une clientèle de stations, Britannique notamment, particulièrement sensible aux efforts de préservation de l’environnement. Des efforts sont aussi annoncés au niveau des consommations : un peu de photovoltaïque par exemple pour alimenter les remontées, de l’hydrogène demain pour les dameuses, etc. Mais nous sommes beaucoup sur des effets de communication, au regard des projets délirants de type ascenseurs valléens qui existent par ailleurs. Pour être utilisés, ils vont potentiellement nécessiter d’immenses parkings, donc beaucoup de surfaces artificialisées. Dans une station comme La Plagne, l’une des plus grandes d’Europe, la taille des parkings ne sera jamais suffisante pour absorber le flux de clients qui viennent en voiture. Il faudra aussi des plans ferroviaires pour les inciter à utiliser le train. Tout cela me paraît très ambitieux. D’autant plus dans une logique d’expansion.

Comment se débrouillent nos voisins, suisses et autrichiens notamment ?

Leur modèle est différent tout comme leurs contraintes. D’une manière générale, le village se situe en bas et ils vont skier en altitude, grâce à un réseau ferré plus dense. Ça préserve plus l’environnement puisque les voitures ne montent pas. Chez nous, notamment dans les Alpes, le modèle repose sur des stations en altitude, drainant l’épineuse question des transports.

Les stations doivent-elles continuer à tout miser sur le ski ?

Je considère que la course au tout-ski et à l’enneigement, à travers par exemple le fait de relier les domaines ou d’installer des canons à neige à tout-va, est obsolète. Mais premier problème : il n’existe pas de modèle de remplacement avec une activité aussi rentable que le ski. Et le second concerne les lits. Nous en avons trop et nous continuons de construire pour rentabiliser de nouveaux investissements. C’est une sorte de fuite en avant, avec en plus, des coûts du foncier qui s’envolent. Or, aucune station ne fait 100% de remplissage, y compris en pleine saison. Quand les communes ou les stations communiquent sur les taux de remplissage, les données ne concernent que les lits commercialisés. Soit environ la moitié de l’ensemble des lits.

Quels types de diversification se dégagent-ils ?

Il n’y a pas de solution miracle. Sinon elle serait déjà mise en œuvre. La montagne est un espace d’air pur. L’atout majeur, c’est la santé toute l’année. Il faut donc proposer un minimum d’activités à l’année, avec des périodes denses et d’autres moins, selon les saisons. En Autriche, ils communiquent par exemple sur des randonnées automnales. Pourquoi pas ? C’est une piste et ce n’est pas ringard ! La diversification passe donc par la transformation d’un modèle très marqué par la saisonnalité et la gestion de flux de clients – cinq mois maximum d’activités qui génèrent un chiffre d’affaires permettant de vivre à l’année – à la combinaison de plusieurs produits proposant une multitude ’d’expériences’ client. Envisager un modèle économique qui, en diminuant les tarifs lors de la saison hivernale permettrait de regagner de la clientèle, et favoriserait une activité annualisée. Mais il faudrait accepter d’arrêter de construire de nouveaux hébergements, ce qui permettrait d’envisager d’autres façons de faire vivre les territoires ‘touristiques’. On diminue la voilure et on devient plus attentif aux visiteurs… et aux habitants.