Trois régions engagées avec le Réseau Vrac pour développer des filières locales

Déchets

Publié le 10/12/2021 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, France

Réduction des emballages, du gaspillage, tout en favorisant la production locale : le vrac a des atouts qu’il fait valoir auprès des régions. Trois d’entre elles s’allient avec le Réseau Vrac et l’Ademe pour soutenir son développement et la structuration des filières.

Les régions PACA et Bourgogne Franche-Comté (BFC) ont conventionné avec le Réseau Vrac, afin de se donner les moyens d’atteindre les objectifs de réduction des déchets de la loi AGEC de 2020. Avec ses 1900 adhérents, cette association interprofessionnelle représente la filière du vrac en France.

« Nous avons également créé une coalition avec la région Centre-Val-de-Loire, pour établir un plan d’actions avec tous les acteurs, sous six mois », a annoncé Célia Rennesson, cofondatrice et directrice générale du réseau, lors d’une conférence de presse, mercredi 9 décembre.

Au moins deux tiers de la masse d’emballages évités

Selon une étude de l’Ademe, la vente en vrac permet de « réduire d’au moins deux tiers la masse des déchets d’emballages sur toute la chaîne de distribution ». Elle entraîne ...