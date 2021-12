Emploi

Emploi : les territoriaux et leurs possibilités à l’international

Publié le 13/12/2021 • Par Frédéric Ville • dans : A la une emploi, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

PHOTOMORPHIC PTE. LTD.

Parce que l'opportunité de travailler à l'étranger ne paraît pas si évidente que cela, le 9 décembre, CNFPT et Inet organisaient le webinaire "mobilité vers l’Europe et l’international" pour faire le point sur les missions à court et moyen terme mais aussi les carrières des agents territoriaux sur le long terme.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Emploi public

Europe

Statut fonction publique