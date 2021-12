Podcast sur le périurbain : écoutez le troisième épisode de notre série « Aux frontières de la ville »

Aménagement urbain

Publié le 13/12/2021 • Par Delphine Gerbeau Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Avec notre invité Jean-Marc Offner, qui dirige depuis 2009 l'agence d'urbanisme de Bordeaux Aquitaine, on se penche sur les mobilités dans ce troisième épisode de notre série de podcasts sur le périurbain, réalisée avec le soutien du think tank dédié à la prospective urbaine, la Fabrique de la Cité.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La Gazette des communes, avec le soutien de La Fabrique de la cité, réalise une série de cinq épisodes pour le podcast « Aux frontières de la ville, réinventer l’espace périurbain ».

Il est également accessible sur toutes les plateformes de podcast si vous souhaitez l’écouter depuis un smartphone, ou en cliquant ici. Les épisodes suivants seront mis en ligne toutes les deux semaines.

Découvrez le troisième épisode publié lundi 13 décembre :

Dans ce troisième volet, nous invitons Jean-Marc Offner, qui dirige depuis 2009 l’agence d’urbanisme de Bordeaux Aquitaine, et qui préside l’Ecole urbaine de Sciences Po.

Expert des mobilités dans le périurbain, il revient sur la métrique propre du périurbain, son autonomisation vis-à-vis des centres urbains, la nécessaire densification de l’habitat et la massification des flux de transports : autant de problématiques qui permettent de penser le futur du périurbain et de le conjuguer avec des mobilités plus durables.

Retrouvez le prochain épisode dans quinze jours, en attendant, bonne écoute !