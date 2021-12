Pourquoi les collectivités raflent la mise des Talents du vélo 2021

Mobilités

Le vélo a fait un retour remarqué depuis le début de la crise sanitaire et les collectivités locales redoublent d’initiatives pour être dans la course. Pour l’édition 2021 des Talents du vélo, le Club des villes et territoires cyclables, six des sept prix leur sont attribué.

La remise des prix devait se dérouler en présentiel le 10 décembre au Sénat mais devant l’accélération de la nouvelle vague de Covid-19, le Club des villes et territoires cyclables a décidé de récompenser les lauréats 2021 des Talents du vélo en visioconférence. Plus de 60 candidats – entreprises, collectivités, associations, particuliers, agences de territoire, bailleurs sociaux – ont concouru – dans à peu près tous les territoires, en métropole et en outre-mer. Cette année, les collectivités raflent six des sept prix décernés pour leurs actions contribuant au développement de l’usage quotidien de la bicyclette, classique, électrique, cargo.

Dans la foulée de la fin des confinements liés à la pandémie, l’État et les collectivités ont accentué leurs efforts en faveur de la promotion de la pratique du vélo. En ville, les déplacements à vélo ont bondi de 33 % en 2020, selon Vélos & territoires. Contre 17 % dans le périurbain et le rural.

Cependant, en moyenne, la pratique de la bicyclette dans les déplacements reste faible, regrette la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), membre du jury de la 11e édition des Talents du vélo. Mais certaines villes sont beaucoup plus actives que d’autres. C’est ce volontarisme que récompense le Club des villes cyclables (qui changera de nom début 2022) dans son nouveau palmarès. Tour de piste.

Nantes récompensée deux fois

L’Eurométropole de Strasbourg remporte le prix de la communication avec le challenge « au boulot à vélo », un événement avec campagne de presse, site web dédié, appli mobile, formation de référents en entreprise pour encourager l’usage du vélo sur les trajets domicile-travail et professionnels.

Trois agents de l’Eurométropole sont mobilisés pour organiser ce challenge avec les bénévoles de l’association CADR 57. Près de 500 entreprises et 8 000 nouveaux vélotafeurs y ont participé. Chaque année, le challenge met 500 nouveaux cyclistes en selle, selon la collectivité.

Le prix du vélo « Solidarité » revient à l’opération « vélo sans âge » mise en place par la ville de Nantes, l’association Sophie Cordier et la maison de retraite Saint-Joseph pour des promenades en triporteurs offertes aux personnes dépendantes.

Toujours à Nantes, le prix de la pédagogie est décerné à la métropole pour deux actions insufflant la culture du vélo et de la marche : le dispositif éco-mobilité scolaire et une série vidéo sur le vélo et la marche à pied. Notons que la métropole compte 747 km d’axes cyclables et vient de voter la création, d’ici à 2026, de 50 kilomètres de voies à haut niveau de service, sécurisées, directes et continues.

La région capitale remporte aussi deux prix, « Le vélo favorise les territoires » et le « grand prix du jury », avec le RER V porté par le Collectif Vélo Île-de-France et la Région. Ici aussi, il s’agit d’un réseau d’itinéraires cyclables à haut niveau de service.

Le « coup de cœur du jury » récompense la commission citoyenne des mobilités actives, mise en place début 2021 par la mairie d’Orsay (Essonne), et composée de citoyens tirés au sort, d’élus et de représentants d’associations (cycle, marche, handicap). Une bonne manière d’établir un dialogue et de travailler à l’élaboration d’un plan d’action de la mobilité active.

Le jury des Talents du vélo est composé de représentants des pouvoirs publics, de partenaires de la filière cycles, d’experts de la Fabrique des mobilités, de la coordination interministérielle pour le développement de l’usage du vélo, de l’Ademe, de la Fédération des usagers de la bicyclette, de l’Association des maires Villes & Banlieue de France, du Cerema, de la Fédération nationale du cycle et motocycle etc.

