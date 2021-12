Prévention de la délinquance

« Les coordos prévention sécurité sont plébiscités mais peinent à se faire reconnaître »

Publié le 23/12/2021 • Par Gabriel Thierry • dans : Actu experts prévention sécurité, France, Portraits métiers prévention-sécurité

Dans un entretien à la Gazette, Dominique Bion, directeur prévention tranquillité publique et coordonnateur de la ville de Chambéry et membre du réseau national des coordonnateurs, revient sur le rôle clé des "coordos" et les nouvelles dispositions introduites par la loi sécurité globale du 25 mai 2021.

