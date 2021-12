Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 4 au 10 décembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Mobilité du monde d’après – En se basant sur les retours d’expérience de huit AOM aussi variées que Saint-Brieuc agglomération, Nantes Métropole, Sète agglomération ou Toulouse, une étude (à retrouver en ligne) de la Chaire d’économie urbaine de l’Essec et de la Banque des territoires dresse le bilan des actions mises en place localement en matière de mobilité pendant la crise du Covid. Différents leviers d’action sont ainsi passés en revue (de la dégradation de la fréquence à l’aide à l’achat de vélo à assistance électrique, en passant par la gratuité partielle des transports et les coronapistes), que le document évalue de façon qualitative, financière et en matière d’impact en termes d’usage.

Sprint massif – Le dernier bulletin de la pratique cyclable en France édité par Vélo et Territoires dresse le bilan de la fréquentation vélo sur l’ensemble de l’année. Il s’avère ainsi que, en 2021, la fréquentation cyclable reste stable (+30% de passages par rapport à 2019, -1% par rapport à 2020, hors confinement). Mais il y a des disparités selon les territoires : la fréquentation a ainsi fortement progressé en milieu urbain (+35% par rapport à 2019 mais stable sur un an), tandis qu’elle connait une croissance moins forte (20% et 14%) dans les territoires périurbains et ruraux. Précision : les chiffres comparés se basent sur 2019, l’année 2020 étant particulière en raison des périodes de confinement.

Vis ma ville – Reconnaître les spécificités des communes insulaires pour renforcer leurs compétences en matière environnementale, d’aménagement ou sociales, tel est l’objet, notamment, d’un amendement à la loi 3DS [lire aussi notre article]. Comme l’explique Actu Environnement, il s’agit d’attribuer une reconnaissance spécifique à ces communes, sur le même modèle que celles de montagne depuis la loi du 9 janvier 1985, afin de leur permettre de répondre aux enjeux de déséquilibres démographiques, de foncier, d’érosion ou de risques liés à l’insularité hydrique et énergétique auxquels elles font face.

Mécanique des sols – Energie renouvelable qui ne dépend pas de conditions météo, aucun déchet produit, très peu de CO2 dégagé, coûts limités… Un article de 20 Minutes se penche sur la géothermie comme source d’énergie et en présente les avantages [lire aussi notre article]. Utilisée notamment pour produire de l’électricité et du chauffage, cette technique serait actuellement en vogue, d’autant que la France peut s’appuyer sur un important potentiel malgré ses inconvénients : cette ressource n’est pas inépuisable et ne peut être considérée comme 100% renouvelable.

Echelle de performance – Après le couac de la refonte du diagnostic de performance énergétique [DPE, lire aussi notre article], le ministère a revu sa copie et présente un premier bilan de la version corrigée aux professionnels du secteur. Comme le rapporte le site Mieux vivre votre argent, le ministère se montre satisfait mais prudent alors qu’aucune anomalie n’a été constatée sur tous les DPE réalisés depuis. Des suivis avec les professionnels sont prévus pour éviter toute anomalie éventuelle.

Carnet noir – Un article de Nice-Matin annonce le décès d’André Aschieri, à l’âge de 84 ans. Le quotidien rappelle qu’il a été maire de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritime) de 1974 à 2015, mandats au cours desquels il s’était distingué par une vision écologiste de sa fonction. A l’origine de la création du Parc naturel des Préalpes du Sud, il s’était aussi opposé au doublement de l’autoroute A8 dans sa région et fut l’un des artisans de la réouverture de la ligne SNCF entre Cannes et Grasse.

Chère énergie – La hausse des prix de l’énergie ne concerne pas seulement les particuliers. Ouest-France souligne ainsi que, selon le Sydev, celle-ci va impacter de 16 millions d’euros supplémentaires les finances des collectivités vendéennes en 2022. A titre d’exemple, les collèges du département devront dépenser 500 000 euros de plus pour se chauffer et s’éclairer.

Et aussi…

Selon une étude récente, les murs végétalisés sont 30% plus efficaces pour retenir la chaleur dans les bâtiments [La Dépêche] ;

L’association France Hydrogène a publié un livre blanc et 10 propositions pour développer la filière lors du prochain quinquennat.