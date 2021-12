Statistiques

Crimes et délits touchent davantage les communes touristiques et abords des gares

Publié le 10/12/2021 • Par Emilie Denètre • dans : Actu prévention sécurité, France

Adobe Stock

Publiée ce 9 décembre et basée sur les statistiques de 2019, la dernière édition par l’Insee de son ouvrage « Sécurité et société » consacre un important volet à la question de la localisation des crimes et délits commis en France. Les stations touristiques de montagne et balnéaires concentrent le plus de victimes, tout comme les gares. Le Courrier des maires zoome sur les chiffres à retenir.

