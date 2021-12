Dotations à l’investissement : ruraux et urbains s’affrontent toujours

Etat et collectivités

L’association des maires ruraux de Loire-Atlantique et la Cour des comptes dénoncent une Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et une Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) trop urbaines. Si c’est moins vrai pour la première, les solutions esquissées pour que la DETR soit plus rurale tardent à être mises en œuvre.

C’est l’Association des maires ruraux de Loire-Atlantique (AMR 44) qui a mis les pieds dans le plat, dénonçant en juillet dernier « le scandale de la DETR et de la DSIL », via une étude envoyée au sous-préfet de Loire-Atlantique et portant sur les montants perçus entre 2018 et 2020. En 2020, les communes de moins de 3 500 habitants de Loire-Atlantique avaient perçu 3,1 M€ de DETR, soit 30 % de la DETR, quand dans le même temps celles de plus de 35 000 habitants percevaient 4,6 M€ (44 %) (1). Une situation aggravée par rapport à 2018 où les communes de moins de 3 500 habitants percevaient 4,4 M€ (42 %) contre 5 M€ (48 %) pour celles de plus de 3 500 habitants (2). 12 communes de moins de 3 500 habitants n’ont même eu aucune DETR entre 2018 et 2020, selon l’association.

6 millions d’habitants en plus à cause des fusions

En matière de DSIL, l’étude montre que les communes de moins de 3 500 habitants obtenaient 588 000 € en 2020 (5 %) contre 5,9 M€ pour celles de plus de 3 500 habitants (48,5 %), situation qui avait empiré par rapport à 2018 où celles de moins de 3 500 habitants engrangeaient 2,3 M€ de DSIL (16,5 %) contre 6,6 M€ pour celles de plus de 3 500 habitants (48 %). Franck Claeys, chargé de mission finances à France Urbaine observe toutefois que « la DSIL s’adresse de droit à l’ensemble du bloc communal et non à telle ou telles catégorie de communes ou d’EPCI. Les priorités sont définies par des instructions annuelles auxquelles on se référera pour apprécier la cohérence entre ces priorités et la répartition effective ».

La préfecture de Loire-Atlantique balaie, elle, l’accusation de l’AMR 44 : « L’AMR prend les montants bruts. Mais les communes de Loire-Atlantique de moins de 3 500 habitants pèsent 15,6 % de la population, explique le sous-préfet Pierre Othéguy, quand leur part de dotations (DETR + DSIL) pèse 21 % sur la période 2018-2021 ». Dans sa réponse du 16 juillet 2021 au référé de la Cour des comptes, le Premier ministre raisonne à l’identique : « En 2019, 41 départements ruraux ont perçu 50 % de la DETR et 30 % du montant de la DSIL, alors qu’ils ne représentent que 23 % de la population ». Pierre Othéguy ajoute que si la part des communes de Loire-Atlantique de moins de 3 500 habitants a baissé entre 2018 et 2020, c’est que leur nombre de projets a baissé : 83 en 2020 contre 287 en 2018 pour 6,7 M€, tout en remontant en 2021 à 171 pour 10,4 M€. Mais le nombre de projets des communes de plus de 3 500 habitants n’a-t-il pas également baissé ? « Pas de manière aussi forte », assure Pierre Othéguy, sans toutefois préciser les chiffres.

Le rapport d’information de la mission parlementaire sur la DETR du 28 octobre 2020 établit pourtant des constats alarmants au niveau national : « 97 % des communes et 90 % des EPCI sont éligibles à la DETR depuis la réforme de la carte intercommunale de 2017, précise la rapporteuse, Christine Pirès-Beaune, députée du Puy-de-Dôme. Le passage en 2017 (lié aux fusions) du seuil d’éligibilité des EPCI de 50 000 à 75 000 habitants a fait rentrer 6 millions d’habitants en plus : comme on voulait être neutre, il aurait fallu le faire à nombre d’habitants constant ». Et de fustiger également le critère pas assez restrictif retenu pour sélectionner les communes rurales. C’est en effet actuellement pas plus de 2 000 habitants, mais les communes de 2 000 à 20 000 habitants peuvent être intégrées si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de la même strate.

Le référé de la Cour des comptes pointe une DETR et une DSIL qui « nonobstant l’affichage de soutien à la ruralité », « bénéficient surtout aux grandes aires urbaines » : « En 2018, plus du quart des projets communaux subventionnés par la DETR concernait des commues urbaines (et 40 % des montants) », indique la Cour des comptes. A quoi le Premier ministre répond que moins de 15 % des projets et moins de 25 % de l’enveloppe communale concernent en 2019 des communes densément peuplées ou de densité intermédiaire, mais sans évoquer les EPCI.

Pour des commissions plus transparentes

L’AMR 44 pointait aussi dans son étude « la composition même de la commission DETR où seuls deux élus (maires) de communes de moins de 3 500 habitants sont présents sur les quinze membres », « ce qui peut expliquer une partie de ces résultats ». Au niveau national, l’AMRF estime en effet nécessaire, d’après un bilan provisoire d’une étude sur la DETR (25 réponses complètes), de « revoir la composition des membres de la commission DETR », d’y donner « plus de place à la parole des élus », de leur permettre de « fixer les catégories de projets, les montants et les taux de subventions » et « d’accéder aux dossiers de plus 100 000 euros et d’avoir un droit de regard sur les dossiers inférieurs (« actuellement incommunicables » selon Christine Pirès-Beaune), de « donner à la commission un rôle de décision et non de consultation ».

Pour éviter « trop d’affirmation de l’autorité du préfet sur les enveloppes » (3)), l’AMRF propose de rendre « plus lisible “l’instruction ministérielle relative à la composition et règles d’emplois des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoiresˮ, en supprimant la place à trop d’interprétations locales qui ne vont pas dans le sens d’une territorialisation des enveloppes », selon Cédric Szabo.

Statistiques contre politique

Pour que la DETR soit, selon son but, plus rurale, la mission d’information DETR a fait plusieurs préconisations : la cibler prioritairement vers les communes rurales, restreindre le seuil de population des EPCI éligibles (densité, potentiel financier) et réserver la DETR intercommunale aux communes éligibles à la dotation (4)) : « Mais seule a été introduite la nouvelle définition moins restrictive de la ruralité de l’INSEE de novembre 2020 (ndlr : 12 012 communes rurales très peu denses et 18 763 peu denses) pour le calcul des enveloppes départementales, explique Christine Pirès-Beaune.

Pour les communes et EPCI retenus, ce critère n’est pas utilisé et ce sont toujours respectivement 97 et 90 % d’éligibles. Le gouvernement ne veut pas désavantager ceux qui ont été intégrés… indûment (puisque la dotation est rurale ), et qui ne manqueraient pas de râler en cas de sortie d’éligibilité : c’est politique ! ». L’AMRF veut aussi éviter que « dans le cadre des Contrats de relance et de transition écologique (CRTE), la DETR ne soit mise sous tutelle par les DGS et présidents d’intercos (au détriment des maires) à qui les préfectures demandent parfois de flécher les projets et donc les financements entre communes », selon Cédric Szabo.

Elle préconise aussi de « réduire le montant minimum des projets financés (5) » et de « permettre le financement à 100 % pour les petits projets ». Enfin pour Christine Pirès-Beaune ou pour l’AMRF, il faut « rendre effectif plus fréquemment le cumul DETR / DSIL ». Pour ce faire, la députée, qui copréside avec François Jolivet la mission parlementaire sur la DSIL (rapport à sortir début 2022), préconise une gestion départementale de celle-ci (et non plus régionale) « pour une meilleure articulation avec la DETR et une plus grande efficacité », quand la Cour des comptes propose elle une fusion des DETR et DSIL, « compte tenu de la similitude de leurs priorités ». Une fusion que le Premier ministre refuse dans sa réponse du 16 juillet 2021, les bénéficiaires visés étant différents. Des amendements sont donc à prévoir en loi de finances.