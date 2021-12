Polynésie française : application de certaines dispositions statutaires de la FPT

Fonction publique territoriale

Publié le 10/12/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels RH, TO parus au JO

Prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, une ordonnance du 8 décembre modifie le statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. Ce texte fait suite à un mouvement de grève en mai 2017 et a pour objectif une meilleure adaptation et une plus grande attractivité de la fonction publique communale en Polynésie française, qui regroupe environ 4 000 fonctionnaires, 650 agents communaux étant contractuels.

Cette ordonnance contient 45 articles, avec notamment :

la possibilité du recrutement temporaire d’agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels ;

l’actualisation de la liste des motifs ne pouvant donner lieu à discrimination en ajoutant l’identité de genre, la situation de famille et l’état de grossesse ;

l’introduction du principe d’interdiction des agissements sexistes ;

la définition du rôle de l’action sociale collective ou individuelle ;

la fixation des principales obligations déontologiques des fonctionnaires en reprenant celles énumérées par le statut général de la fonction publique ;

