La prise en compte de la parentalité dans les écoles de services public

Egalité professionnelle

Publié le 10/12/2021 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le dernier comité de suivi sur la mise en œuvre de l’accord égalité professionnelle signé il y a deux ans s’est tenu mardi 7 décembre. Il a fait le point sur l’accompagnement des situations de grossesse et de parentalité lors de la scolarité. Un cas de figure rare mais davantage pris en compte par les écoles de services publics.

C’était le dernier de l’année et le dernier de cette mandature. Le comité de suivi sur la mise en œuvre de l’accord égalité professionnelle, qui s’est tenu mardi 7 décembre 2021, faisait le point sur les mesures existantes pour sécuriser la situation des élèves stagiaires en situation de grossesse ou de prise de congé parental au cours de leur scolarité. Avec déjà un constat : 61 % des écoles de services publics ont, à ce jour, désigné un référent égalité. Ces référents ont pu bénéficier d’une formation pour 77 % d’entre eux. Concernant l’évaluation de la considération des situations de grossesse et de parentalité dans les plans d’action égalité, 45 % des écoles de services publics inclut des mesures en faveur des parents et 55 % disposent de mesures en faveur des élèves stagiaires ...