Entre suppression des remontées et poursuite du développement : des stations sur la ligne de crête

Sports d'hiver

Le syndicat français des exploitants de remontées mécaniques entreprend auprès des communes, le démontage de téléskis à l’abandon. Le marqueur fort d’un engagement environnemental à concilier avec la poursuite d’investissements en faveur des stations et du ‘tout ski’.

Une page s’est tournée, ce 21 septembre 2021, à Saint-Jean-de-Sixt, 1 500 habitants, au cœur du massif des Aravis en Haute-Savoie. Erigés en 1963, les 5 pylônes du téléski du Crêt ont été effacés du paysage, en quelques heures. La dernière utilisation de l’appareil remontait à l’hiver 2016-2017. « En raison des coûts liés à l’exploitation et des conditions d’enneigement très aléatoires, il n’a pas été remis en service depuis », est-il mentionné dans le compte-rendu du Conseil municipal de juillet. Propriétaire de l’installation, la commune a donc souhaité ce démontage également pour des raisons « d’impact visuel » et de « sécurité ».

Sa volonté a opportunément croisé celle du syndicat professionnel des Domaines Skiables de France (DSF), tout juste engagé dans une démarche d’élimination de remontées mécaniques inutilisées. Une sorte de « nettoyage de la montagne », sourit Laurent Reynaud, délégué général de DSF. En pratique, sa structure a mobilisé les exploitants voisins, c’est-à-dire les trois sociétés de remontées mécaniques du massif des Aravis. Une convention de prestation de services a été signée entre la commune et ces professionnels qui « ont mutualisé leurs moyens et retiré les équipements. Ils ont intégralement pris à leur charge le coût financier de ce démontage ».

« Ni stations-fantômes, ni greenwashing »

Dans la foulée de cette première à Saint-Jean-de-Sixt, DSF s’est engagé à démonter trois installations par an, à partir de 2023. A l’échelle du pays, le chantier potentiel en concernerait environ 80. « Il ne s’agit pas de stations-fantômes, mais de communes où le ski n’a jamais pris véritablement d’ampleur », prend soin de préciser Laurent Reynaud. Au-delà, ces démontages d’appareils à l’abandon constituent « l’un des chantiers prioritaires » d’une feuille de route environnementale ambitieuse, signée par DSF en novembre 2020. Neutralité carbone, eau et agriculture, biodiversité, paysage… elle comprend 16 éco-engagements « pour préserver la montagne ». Il est notamment question de dameuses à hydrogène, d’éco-conduite d’engins de damage et autre stockage d’eau pour la production de neige.

Maître de conférences en management du Sport et développement territorial à l’Université Paul Sabatier Toulouse 3, Eric Adamkiewicz se montre dubitatif : « L’enjeu de la médiatisation du démontage, qui est nécessaire, semble aussi lié à la stratégie de greenwashing et au positionnement ‘développement durable’ affiché ». Il cite en effet « d’ambitieux plans d’investissements massifs pour accompagner les stations » et autres « projets d’ascenseurs valléens délirants » dans les Alpes comme dans les Pyrénées. Sont-ils compatibles avec les ambitions environnementales de DSF ? « Absolument », rétorque le délégué général. « La neige est directement menacée par le réchauffement climatique et nous n’avons pas vocation à tenir le ski à bout de bras, là où ça n’aurait pas de sens. Nous sommes d’une part, sur une politique d’adaptation qui nécessite effectivement des investissements pour assurer la skiabilité des domaines. Et d’autre part, sur une stratégie de réduction des gaz à effet de serre ». Il conclut : « le ski attire chaque année dix millions de personnes en stations. Les remontées mécaniques restent le moteur de l’attractivité ».