Laïcité : le CNFPT propose un bouquet de ressources

Formation

Publié le 09/12/2021 • Par Nathalie Levray • dans : France, Toute l'actu RH, Veille documentaire prévention-sécurité

Alors que la formation des agents à la laïcité est obligatoire, le 9 décembre, date anniversaire de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, est une bonne occasion pour s’en souvenir.

A l’occasion de la Journée nationale de la laïcité du 9 décembre, organisée désormais sous l’égide du Comité interministériel de la laïcité (CIL) qui a remplacé l’Observatoire de la laïcité en juillet dernier, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) fournit des ressources pédagogiques clés en main.

Du SPOC…

Outre les traditionnelles vidéos, webinaire, ouvrage numérique ou dossier thématique en accès libre sur son site et son offre de formation dédiée à la laïcité, le CNFPT propose le SPOC (Small Private Online Course) « Sensibilisation à la laïcité ». Les collectivités demandent la création d’une telle session auprès de la délégation régionale du CNFPT. Pendant trois heures, les agents planchent sur le cadre juridique et l’historique de la laïcité. Un focus sur la ...