Documents utiles Covid-19 : les nouvelles obligations des agents et de leurs employeurs

Pandémie

Publié le 09/12/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : Documents utiles, France, Toute l'actu RH

Gpointstudio / AdobeStock

Alors que la France est confrontée à une cinquième vague de Covid-19, la direction générale de l’administration et de la fonction publique a publié le 8 décembre un nouveau document précisant les mesures concernant les agents de la fonction publique et leurs employeurs. Au programme : télétravail, vaccination et passe sanitaire.

